KDK devreye girdi, 325 bin liralık borç 54 bin liraya düşürüldü

KDK'nın kararına göre, 2020'de İstanbul'da özel bir üniversiteye tam burslu olarak yerleşen bir öğrenci, hazırlık sınıfında başarılı olamadı ve 2021-2022 akademik döneminde sınıf tekrarı yaptı.

Üniversite tarafından, sınıf tekrarı nedeniyle burs hakkını yitireceği yönünde bildirimde bulunulmayan öğrenci, sistemde "tam burslu" olarak gözükmeye devam etti.

Üniversite, üçüncü sınıfa geçtiğinde, sınıf tekrarı yaptığı dönem nedeniyle öğrenciden güncel yıllık eğitim tutarı olan 325 bin lira ödemesini talep etti.

Talep edilen ücreti ödeme gücünün olmadığını, söz konusu durumun üniversite burs yönergesine aykırı olduğunu ileri süren öğrenci, kendisinden ücret alınmaması veya sınıf tekrarı yaptığı dönemdeki ücreti ödemesi için KDK'ya başvurdu.

Başvuruyu inceleyen KDK, dostane çözüm için üniversite yönetimiyle temasa geçti.

KDK'nın yaptığı görüşmeler sonucu üniversite, 2025-2026 akademik yılı için talep edilmesi gereken 325 bin lira öğrenim ücretinden vazgeçti ve 2021-2022 akademik yılında geçerli olan 54 bin 939 liranın ödemesini kararlaştırdı.



