Ankara'da Türkiye-Suriye güvenlik zirvesi
KDK devreye girdi, 325 bin liralık borç 54 bin liraya düşürüldü
Yeni haftada TBMM'nin gündemi yoğun
Ankara merkezli 'rüşvet' soruşturmasında 9 tutuklama
Yerlikaya: Düğün Konvoyunda Yol Kapatanlara Ağır Yaptırım
İstanbullular dikkat! Bu yollar trafiğe kapatıldı
Kuvvetli yağış ve kar bekleniyor: 6 ile 'sarı' kod uyarısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Gazze Zirvesi'ne katılacak
Çanakkale açıklarında balıkçı teknesi battı: 3 ölü
Damacanaya gelen zam gıdayı da kirayı da solladı
Kat Mülkiyet Kanunu'nda Devrim: Mafyavari Site Yönetimine Son!
MEB afetlere karşı okullarda eş zamanlı tatbikat uygulayacak
Ankara'da Türkiye-Suriye toplantısı düzenlenecek
Muğla'da 4,1 büyüklüğünde deprem
'Ateş Serbest' tatbikatında hedefler tam isabet vuruldu
Erdoğan:Enflasyonu tek haneye indireceğiz
Cevdet Yılmaz: Türkiye 2003'ten bu yana 282 milyar dolarlık yatırım çekti
Elektrikli otomobilde menzil oyunu...
Bakan Güler: PKK ve iltisaklı tüm gruplar silahlarını koşulsuz teslim etmeli!
Ankara'da Türkiye-Suriye toplantısı düzenlenecek
Hükümetten yeni reform hazırlığı: İstihdam seferberliği başlıyor!
Yunan futbolcu, şehirde en çok vergi veren ikinci isim oldu
Zeytin ağacından gelen delil: Nuh'un Gemisi Cudi Dağı'nda
TESK'ten sigorta alarmı: Trafikte 6 milyon araç sigortasız!
Akaryakıt istasyonlarında fiyat karmaşası bitiyor!
Yargıtay: Aldatıldığını kanıtlamak için görüntü çekmek suç değil!
'Fabrika Gibi Lise' üretimi hızlandırdı: Hedef 20 milyon TL ciro
Yüksek faiz, yüksek yangın! Fabrika yangınlarında son 7 yılın rekoru
Rapor Kabineye sunuluyor: MEB'den 4 yıllık lise eğitimine '2+2' modeli
Konut piyasasında çelişkili tablo: Maliyet-fiyat makası açıldı!
Mobil ve sabit hatlardan 81,8 milyar dakika görüşüldü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, mobil ve sabit hatlardan 81,8 milyar dakika konuşma gerçekleştirildiğini belirterek, "Türkiye, 493 dakikalık ortalama aylık mobil kullanım süresiyle Avrupa ülkelerine kıyasla, mobil telefonla en fazla görüşme yapan ülke oldu." ifadesini kullandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Ekim 2025 13:11, Son Güncelleme : 12 Ekim 2025 13:10
Bakan Abdulkadir Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından hazırlanan elektronik haberleşme sektörünün 2025 yılı ikinci çeyrek verilerine ilişkin açıklama yaptı.

Elektronik haberleşme sektöründe faaliyet gösteren işletmeci sayısının, haziran sonu itibarıyla 405 olduğunu bildiren Uraloğlu, "Bu işletmecilere verilen yetkilendirme sayısı ise 751'dir. Bu işletmeciler yetkilendirme sayısı bakımından internet servis sağlayıcılığı hizmeti, altyapı işletmeciliği hizmeti ve sabit telefon hizmeti şeklinde sıralanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Mobil trafik yüzde 8,8, sabit trafik yüzde 5,8 arttı

Uraloğlu, 2025 yılının ikinci çeyreğinde sabit telefon abone sayısının 8,8 milyon, mobil abone sayısının ise yaklaşık 96,5 milyon olduğuna işaret ederek, mobil abonelerin yaklaşık yüzde 81,4'ünün bireysel, yüzde 18,6'sının ise kurumsal abonelerden oluştuğunu aktardı. Konuşma sürelerine de değinen Uraloğlu, şöyle devam etti:

"2025 yılının ikinci çeyreğinde, mobil ve sabit hatlardan 81,8 milyar dakika konuşma gerçekleştirildi. Bu süre, kesintisiz konuşulduğunda 155 bin yıla denk geliyor. Bir önceki üç aylık döneme göre, mobil trafik yüzde 8,8, sabit trafik yüzde 5,8 oranında arttı. Trafiğin yüzde 95,8'ini, mobilden mobile giden trafik oluşturdu. Türkiye, 493 dakikalık ortalama aylık mobil kullanım süresi ile Avrupa ülkelerine kıyasla mobil telefonla en fazla görüşme yapan ülke oldu."

Fiber uzunluk yüzde 10,6 yükseldi

Uraloğlu, 2025 yılı ikinci çeyreği itibarıyla genişbant internet abone sayısının 20,7 milyonunun sabit abone, 76,6 milyonunun mobil abone olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Toplam 97,4 milyon genişbant internet abone sayısına ulaştık. İnternet abone sayısı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,9 artarken, en yüksek artış yüzde 36,6'lık bir oranla 'Kablosuz Telsiz İnternet (Sabit)' abone sayısında, onu takiben de yüzde 24'lük bir oranla 'Eve Kadar Fiber' abone sayısında gerçekleşti.

Fiber altyapı açısından ise geçen yılın aynı döneminde yaklaşık 577 bin kilometre olan fiber uzunluğu, 2025 yılı ikinci çeyreğinde yaklaşık 637 bin kilometre olmuş ve yüzde 10,6 oranında artış gerçekleşmiştir."


