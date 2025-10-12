'İlk Öğretmenim Ailem' uygulaması yeni içeriklerle zenginleştiriliyor

İlk yardım tırları Gazze Şeridi'ne giriyor
İlk yardım tırları Gazze Şeridi'ne giriyor
'İsrail'in attığı imzanın arkasında durması temin edilmelidir'
'İsrail'in attığı imzanın arkasında durması temin edilmelidir'
Rojin'in babası: Katiller yakalanana kadar mücadele edeceğim
Rojin'in babası: Katiller yakalanana kadar mücadele edeceğim
Uçum: Terörsüz Türkiye'nin ardından demokrasi reformu başlayacak
Uçum: Terörsüz Türkiye'nin ardından demokrasi reformu başlayacak
'Mesken kiralarından yüzde 20 stopaj kesintisi' iddialarına yalanlama
'Mesken kiralarından yüzde 20 stopaj kesintisi' iddialarına yalanlama
Ankara'da Türkiye-Suriye güvenlik zirvesi
Ankara'da Türkiye-Suriye güvenlik zirvesi
KDK devreye girdi, 325 bin liralık borç 54 bin liraya düşürüldü
KDK devreye girdi, 325 bin liralık borç 54 bin liraya düşürüldü
Yeni haftada TBMM'nin gündemi yoğun
Yeni haftada TBMM'nin gündemi yoğun
Ankara merkezli 'rüşvet' soruşturmasında 9 tutuklama
Ankara merkezli 'rüşvet' soruşturmasında 9 tutuklama
Yerlikaya: Düğün Konvoyunda Yol Kapatanlara Ağır Yaptırım
Yerlikaya: Düğün Konvoyunda Yol Kapatanlara Ağır Yaptırım
İstanbullular dikkat! Bu yollar trafiğe kapatıldı
İstanbullular dikkat! Bu yollar trafiğe kapatıldı
Kuvvetli yağış ve kar bekleniyor: 6 ile 'sarı' kod uyarısı
Kuvvetli yağış ve kar bekleniyor: 6 ile 'sarı' kod uyarısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Gazze Zirvesi'ne katılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan Gazze Zirvesi'ne katılacak
Çanakkale açıklarında balıkçı teknesi battı: 3 ölü
Çanakkale açıklarında balıkçı teknesi battı: 3 ölü
Damacanaya gelen zam gıdayı da kirayı da solladı
Damacanaya gelen zam gıdayı da kirayı da solladı
Kat Mülkiyet Kanunu'nda Devrim: Mafyavari Site Yönetimine Son!
Kat Mülkiyet Kanunu'nda Devrim: Mafyavari Site Yönetimine Son!
MEB afetlere karşı okullarda eş zamanlı tatbikat uygulayacak
MEB afetlere karşı okullarda eş zamanlı tatbikat uygulayacak
Ankara'da Türkiye-Suriye toplantısı düzenlenecek
Ankara'da Türkiye-Suriye toplantısı düzenlenecek
Muğla'da 4,1 büyüklüğünde deprem
Muğla'da 4,1 büyüklüğünde deprem
'Ateş Serbest' tatbikatında hedefler tam isabet vuruldu
'Ateş Serbest' tatbikatında hedefler tam isabet vuruldu
Erdoğan:Enflasyonu tek haneye indireceğiz
Erdoğan:Enflasyonu tek haneye indireceğiz
Cevdet Yılmaz: Türkiye 2003'ten bu yana 282 milyar dolarlık yatırım çekti
Cevdet Yılmaz: Türkiye 2003'ten bu yana 282 milyar dolarlık yatırım çekti
Elektrikli otomobilde menzil oyunu...
Elektrikli otomobilde menzil oyunu...
Bakan Güler: PKK ve iltisaklı tüm gruplar silahlarını koşulsuz teslim etmeli!
Bakan Güler: PKK ve iltisaklı tüm gruplar silahlarını koşulsuz teslim etmeli!
Ankara'da Türkiye-Suriye toplantısı düzenlenecek
Ankara'da Türkiye-Suriye toplantısı düzenlenecek
Hükümetten yeni reform hazırlığı: İstihdam seferberliği başlıyor!
Hükümetten yeni reform hazırlığı: İstihdam seferberliği başlıyor!
Yunan futbolcu, şehirde en çok vergi veren ikinci isim oldu
Yunan futbolcu, şehirde en çok vergi veren ikinci isim oldu
Zeytin ağacından gelen delil: Nuh'un Gemisi Cudi Dağı'nda
Zeytin ağacından gelen delil: Nuh'un Gemisi Cudi Dağı'nda
TESK'ten sigorta alarmı: Trafikte 6 milyon araç sigortasız!
TESK'ten sigorta alarmı: Trafikte 6 milyon araç sigortasız!
Akaryakıt istasyonlarında fiyat karmaşası bitiyor!
Akaryakıt istasyonlarında fiyat karmaşası bitiyor!
Ana sayfaHaberler Eğitim

'İlk Öğretmenim Ailem' uygulaması yeni içeriklerle zenginleştiriliyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca anne babaların olumlu ebeveynlik sürecini desteklemek ve çocuk gelişimi hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak amacıyla hayata geçirilen "İlk Öğretmenim Ailem" mobil uygulamasına çocuğu okul öncesi ve ilkokul eğitimine başlayan ebeveynler için yeni içerikler eklendi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Ekim 2025 14:09, Son Güncelleme : 12 Ekim 2025 13:59
Yazdır
'İlk Öğretmenim Ailem' uygulaması yeni içeriklerle zenginleştiriliyor

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, aileler için dijital rehber olma özelliği taşıyan ve "Aile Yılı" kapsamında hayata geçirilen "İlk Öğretmenim Ailem" mobil uygulaması, hizmete girdiği nisan ayından bu yana anne babalardan ilgi görüyor.

Kullanıcıların internet paketinden herhangi bir harcama yapmadan yararlanabildikleri mobil uygulama, 6 ayda 1 milyon 350 bin aile tarafından kullanılmaya başlandı.

Uygulamada yapılan güncellemeyle çocuğu okul öncesi ve ilkokul çağında olan ebeveynlere yönelik de yeni içerikler eklendi. Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte bu içerikler, anne babaların çocuğun okula uyum sürecine destek olma, duygusal ve davranışsal zorluklarla baş etme, okul kaygısıyla başa çıkma yolları, arkadaşlık ilişkilerinin önemi ve desteklenmesi ve dijital medya kullanımında denge kurma gibi kritik konularda bilgi sahibi olmalarını ve desteklenmelerini amaçlıyor.

Çocuklarının gelişim dönemlerine özgü bilgi veriyor

Erken çocukluk döneminden ilkokula geçişe kadar olan süreci kapsayan içerikler, ebeveynlere çocuklarının gelişim dönemlerine özgü ihtiyaçları hakkında bilgi veriyor.

Çocuğu okul öncesi eğitimine başlayan ebeveynler için oluşturulan yeni içeriklerde, çocuğun okula uyum sürecine nasıl destek olunabileceği, ayrılık kaygısıyla baş etmede ebeveynlerin kullanabileceği yöntemler, sabah rutinlerinin nasıl oluşturulacağı, arkadaşlık ve paylaşma becerilerinin nasıl geliştirilebileceği, duygusal ve davranışsal zorluklarla baş etmede anne babaların dikkat etmesi gereken hususlar ve okul öncesi dönemdeki oyunun rolü gibi konular yer alıyor.

Çocuğu ilkokula başlayan ebeveynler için oluşturulan yeni içeriklerde ise ilkokula uyum sürecinin nasıl yönetileceği, okul kaygısıyla başa çıkma yolları, sorumluluk bilincinin nasıl kazandırılabileceği, ödev zamanlarının çatışmaya dönüşmemesi için uygulanabilecek stratejiler, okuma yazma öğrenme sürecinde anne babaların destekleyici rolü, uyku ve beslenme alışkanlıklarının akademik başarıyla ilişkisi, arkadaşlık ilişkilerinin önemi ve desteklenmesi ile dijital medya kullanımında denge kurmanın yolları ve okuma alışkanlığının nasıl kazandırılabileceği gibi temel başlıklar ele alınıyor.

Aileye dair bilgiler tek çatı altında toplandı

Aile hayatına dair güvenilir ve kapsamlı bilgileri tek bir çatı altında toplayan uygulamada, çocuk gelişimi hakkında temel bilgiler, pozitif anne babalık becerilerini desteklemeye yönelik öneriler yer alıyor.

Ebeveynlerin çocuğun gelişim dönemine uygun, ailece yapabilecekleri bilgi ve aktivite önerilerine kolaylıkla ulaşabildiği mobil uygulamada, bebek bekleyen aileler için doğuma hazırlık, gebelik dönemi günlük yaşam ve psikolojik değişimler gibi konularda bilgilendirici içerikler sunuluyor.

Doğum yardımından faydalanmak isteyen ailelerin başvurularını kolaylıkla yapabildiği, başvurusu onaylanan ailelerin de ödeme bilgilerine ulaşabildiği uygulamada ayrıca ebeveynler soru ve sorunlarını interaktif şekilde uzmanlara iletip cevap alabiliyorlar.

"İlk Öğretmenim Ailem" mobil uygulaması, Google Play ve App Store üzerinden ücretsiz indirilebiliyor.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber