Bazı AVM'lerdeki mağazalar bir günlük kazançlarını Gazze'ye bağışladı

İstanbul'da, bazı sivil toplum kuruluşlarının (STK) öncülüğünde yürütülen "Gazze'ye Umut Ol" kampanyası kapsamında bazı AVM'lerdeki mağaza sahipleri, Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekmek amacıyla bugün elde edecekleri kazançlarını Filistinlilere gönderiyor.

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH), Sadakataşı Derneği, Deniz Feneri Derneği ve Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı işbirliğiyle yürütülen kampanyaya ilişkin Ümraniye'deki Sur Yapı Metrogarden önünde basın açıklaması yapıldı.

Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal burada yaptığı açıklamada, haydut İsrail'in uluslararası hukuku, insan haklarını ve en temel insani değerleri hiçe sayarak, Gazze'de yüz binlerce masumu katlettiğini söyledi.

Evlerin, hastanelerin, okulların ve ibadethanelerin bombalandığı ve yaklaşık 100 bin kişinin hayatını kaybettiği Gazze'ye umut olmak için bir araya geldiklerini belirten Özdal, "Gazze'nin altyapısı çöktü, ekonomisi yıkıldı, sağlık sistemi felç oldu. Bu tablo, sadece bir bölgenin değil, insanlığın yüreğinde açılmış büyük bir yaradır. Irkçı, Siyonist, insanlık düşmanı rejimin, Gazze halkına yönelik etnik temizliğe, Holokost saldırılarına karşı sivil dünya harekete geçti. Vicdanı diri insanlar ayağa kalktı." diye konuştu.

Özdal, İsrail'in soykırımına karşı dünyanın dört bir yanında milyonlarca insanın sokaklara dökülerek protesto gösterileri düzenlendiğini, uluslararası mahkemelerde davalar açıldığını, yardım kampanyaları başlatılıp yardım filolarının yola çıktığını hatırlattı.

Türkiye'nin bu mücadeleye öncülük ettiğini ve mazlumları yalnız bırakmadığını ifade eden Özdal, "Devletimizle, sivil toplum kuruluşlarımızla, gönüllülerimizle, hayırsever insanlarımızla, esnafımızla Filistin halkının yanında olduk. Bugün de Ümraniye Çekmeköy Metrogarden AVM, Bayrampaşa ve Kağıthane Axis AVM ve bu AVM'deki kıymetli esnaflarımız 'Gazze'ye Umut Ol' çağrısına gönülden cevap veriyor. Bir günlük kazancını Gazze'deki kardeşlerine bağışlayarak adeta bir direniş hattı kuruyor. Bu sadece bir yardım değil, dayanışma, onur duruşudur. Bir esnafın bir günlük emeği, bir çocuğun yeniden gülümsemesi, bir annenin yeniden umut etmesi demektir." ifadelerini kullandı.

Özdal, etkinlik kapsamında toplanacak yardımların, sahada aktif çalışan Türk sivil toplum kuruluşları aracılığıyla kısa sürede Gazzelilere ulaştırılacağını belirtti.


