Ordu'da mevsimin ilk karı düştü!

Ordu'da havaların soğumasıyla birlikte 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası ve yüksek kesimlerdeki köylere ilk kar düştü. Özellikle Kabadüz ilçesindeki yüksek bölgelerde kar yağışı etkili oldu.

Hava sıcaklığının gece saatlerinde eksi 3 dereceye kadar düştüğü bu alanlarda, kar yağışıyla birlikte birçok nokta beyaza büründü. Kent merkezinde ise aralıklarla sağanak yağış etkisini sürdürüyor.

