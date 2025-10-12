Köyceğiz'de 4,1'lik deprem: Prof. Dr. Görür'den açıklama

İlk yardım tırları Gazze Şeridi'ne giriyor
İlk yardım tırları Gazze Şeridi'ne giriyor
'İsrail'in attığı imzanın arkasında durması temin edilmelidir'
'İsrail'in attığı imzanın arkasında durması temin edilmelidir'
Rojin'in babası: Katiller yakalanana kadar mücadele edeceğim
Rojin'in babası: Katiller yakalanana kadar mücadele edeceğim
Uçum: Terörsüz Türkiye'nin ardından demokrasi reformu başlayacak
Uçum: Terörsüz Türkiye'nin ardından demokrasi reformu başlayacak
'Mesken kiralarından yüzde 20 stopaj kesintisi' iddialarına yalanlama
'Mesken kiralarından yüzde 20 stopaj kesintisi' iddialarına yalanlama
Ankara'da Türkiye-Suriye güvenlik zirvesi
Ankara'da Türkiye-Suriye güvenlik zirvesi
KDK devreye girdi, 325 bin liralık borç 54 bin liraya düşürüldü
KDK devreye girdi, 325 bin liralık borç 54 bin liraya düşürüldü
Yeni haftada TBMM'nin gündemi yoğun
Yeni haftada TBMM'nin gündemi yoğun
Ankara merkezli 'rüşvet' soruşturmasında 9 tutuklama
Ankara merkezli 'rüşvet' soruşturmasında 9 tutuklama
Yerlikaya: Düğün Konvoyunda Yol Kapatanlara Ağır Yaptırım
Yerlikaya: Düğün Konvoyunda Yol Kapatanlara Ağır Yaptırım
İstanbullular dikkat! Bu yollar trafiğe kapatıldı
İstanbullular dikkat! Bu yollar trafiğe kapatıldı
Kuvvetli yağış ve kar bekleniyor: 6 ile 'sarı' kod uyarısı
Kuvvetli yağış ve kar bekleniyor: 6 ile 'sarı' kod uyarısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Gazze Zirvesi'ne katılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan Gazze Zirvesi'ne katılacak
Çanakkale açıklarında balıkçı teknesi battı: 3 ölü
Çanakkale açıklarında balıkçı teknesi battı: 3 ölü
Damacanaya gelen zam gıdayı da kirayı da solladı
Damacanaya gelen zam gıdayı da kirayı da solladı
Kat Mülkiyet Kanunu'nda Devrim: Mafyavari Site Yönetimine Son!
Kat Mülkiyet Kanunu'nda Devrim: Mafyavari Site Yönetimine Son!
MEB afetlere karşı okullarda eş zamanlı tatbikat uygulayacak
MEB afetlere karşı okullarda eş zamanlı tatbikat uygulayacak
Ankara'da Türkiye-Suriye toplantısı düzenlenecek
Ankara'da Türkiye-Suriye toplantısı düzenlenecek
Muğla'da 4,1 büyüklüğünde deprem
Muğla'da 4,1 büyüklüğünde deprem
'Ateş Serbest' tatbikatında hedefler tam isabet vuruldu
'Ateş Serbest' tatbikatında hedefler tam isabet vuruldu
Erdoğan:Enflasyonu tek haneye indireceğiz
Erdoğan:Enflasyonu tek haneye indireceğiz
Cevdet Yılmaz: Türkiye 2003'ten bu yana 282 milyar dolarlık yatırım çekti
Cevdet Yılmaz: Türkiye 2003'ten bu yana 282 milyar dolarlık yatırım çekti
Elektrikli otomobilde menzil oyunu...
Elektrikli otomobilde menzil oyunu...
Bakan Güler: PKK ve iltisaklı tüm gruplar silahlarını koşulsuz teslim etmeli!
Bakan Güler: PKK ve iltisaklı tüm gruplar silahlarını koşulsuz teslim etmeli!
Ankara'da Türkiye-Suriye toplantısı düzenlenecek
Ankara'da Türkiye-Suriye toplantısı düzenlenecek
Hükümetten yeni reform hazırlığı: İstihdam seferberliği başlıyor!
Hükümetten yeni reform hazırlığı: İstihdam seferberliği başlıyor!
Yunan futbolcu, şehirde en çok vergi veren ikinci isim oldu
Yunan futbolcu, şehirde en çok vergi veren ikinci isim oldu
Zeytin ağacından gelen delil: Nuh'un Gemisi Cudi Dağı'nda
Zeytin ağacından gelen delil: Nuh'un Gemisi Cudi Dağı'nda
TESK'ten sigorta alarmı: Trafikte 6 milyon araç sigortasız!
TESK'ten sigorta alarmı: Trafikte 6 milyon araç sigortasız!
Akaryakıt istasyonlarında fiyat karmaşası bitiyor!
Akaryakıt istasyonlarında fiyat karmaşası bitiyor!
Ana sayfaHaberler Yaşam

Köyceğiz'de 4,1'lik deprem: Prof. Dr. Görür'den açıklama

Köyceğiz'de meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki deprem çevre ilçelerde de hissedildi. Prof. Dr. Naci Görür, Batı Anadolu'nun gerildiğini vurguladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 12 Ekim 2025 16:23, Son Güncelleme : 12 Ekim 2025 16:25
Yazdır
Köyceğiz'de 4,1'lik deprem: Prof. Dr. Görür'den açıklama

AFAD, pazar sabahı saat 06.40'ta Köyceğiz merkezli 4,1 büyüklüğünde deprem kaydetti.

Odak derinliği 12 km. Prof. Dr. Naci Görür, sarsıntının Muğla Fay Zonu'nun kara içi uzanımında, düşey atımlı bir fay üzerinde meydana geldiğini belirterek "Batı Anadolu geriliyor" değerlendirmesini yaptı.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesi, pazar sabahına 4,1 (Ml) büyüklüğündeki depremle uyandı. AFAD, depremin 06.40'ta ve 12 km derinlikte gerçekleştiğini açıkladı.

Sarsıntı çevre ilçelerde de hissedildi; ilk belirlemelere göre olumsuz bir durum yaşanmadı, vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depremin Muğla Fay Zonunun kara içindeki devamında, isimsiz bir fayın kesişim noktasında meydana geldiğini, söz konusu fayın düşey atımlı olduğunu belirtti. Görür, bölgesel tektoniğe dikkat çekerek "Batı Anadolu geriliyor" değerlendirmesinde bulundu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber