Köyceğiz'de 4,1'lik deprem: Prof. Dr. Görür'den açıklama
Köyceğiz'de meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki deprem çevre ilçelerde de hissedildi. Prof. Dr. Naci Görür, Batı Anadolu'nun gerildiğini vurguladı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 12 Ekim 2025 16:23, Son Güncelleme : 12 Ekim 2025 16:25
AFAD, pazar sabahı saat 06.40'ta Köyceğiz merkezli 4,1 büyüklüğünde deprem kaydetti.
Odak derinliği 12 km. Prof. Dr. Naci Görür, sarsıntının Muğla Fay Zonu'nun kara içi uzanımında, düşey atımlı bir fay üzerinde meydana geldiğini belirterek "Batı Anadolu geriliyor" değerlendirmesini yaptı.
Muğla'nın Köyceğiz ilçesi, pazar sabahına 4,1 (Ml) büyüklüğündeki depremle uyandı. AFAD, depremin 06.40'ta ve 12 km derinlikte gerçekleştiğini açıkladı.
Sarsıntı çevre ilçelerde de hissedildi; ilk belirlemelere göre olumsuz bir durum yaşanmadı, vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depremin Muğla Fay Zonunun kara içindeki devamında, isimsiz bir fayın kesişim noktasında meydana geldiğini, söz konusu fayın düşey atımlı olduğunu belirtti. Görür, bölgesel tektoniğe dikkat çekerek "Batı Anadolu geriliyor" değerlendirmesinde bulundu.