Köyceğiz'de 4,1'lik deprem: Prof. Dr. Görür'den açıklama

Sarsıntı çevre ilçelerde de hissedildi; ilk belirlemelere göre olumsuz bir durum yaşanmadı, vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.

Odak derinliği 12 km. Prof. Dr. Naci Görür, sarsıntının Muğla Fay Zonu'nun kara içi uzanımında, düşey atımlı bir fay üzerinde meydana geldiğini belirterek "Batı Anadolu geriliyor" değerlendirmesini yaptı.

