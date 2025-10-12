İlk yardım tırları Gazze Şeridi'ne giriyor
Dört büyükler sezonun ilk çeyreğinde 2 milyar lira zarar etti!

Dört büyük futbol kulübü, 2025-26 sezonunun ilk çeyreğinde toplam 2,02 milyar lira zarar açıkladı. Galatasaray en fazla zararı yaşadı. Kulüplerin finansal krizi derinleşiyor!

Dört büyükler sezonun ilk çeyreğinde 2 milyar lira zarar etti!

Türk futbolunun lokomotifleri olarak nitelenen Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un borsaya açık şirketleri, 2025-26 sezonunun ilk 3 ayında 2,02 milyar lira zarara uğradı.

AA muhabirinin, kulüp şirketlerince Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) gönderilen finansal durum ve geçmiş dönem bağımsız denetçi raporlarından derlediği bilgilere göre dört kulüp de (şirketler) kazandığından fazla harcadı.

Toplamda 13,45 milyar liralık gelire ulaşan futbol kulüplerinin gider toplamı ise 15,47 milyar lira oldu.

Böylece 2024-25 sezonunu toplamda 9,93 milyar liralık zararla noktalayan dört büyükler, bu sezonun haziran-temmuz-ağustos ayından oluşan ilk çeyreğini de 2,02 milyar liralık zararla kapattı.

Bu zararın, ağustos ayı sonu itibarıyla kur karşılığı 42,18 milyon avroya tekabül ediyor.

En fazla zarar Galatasaray'da

Bağımsız denetçilerin geçmiş raporları uyarınca şirketlerin, kulüpten alacaklarına istinaden tahakkuk ettirilen ancak tahsil edilemeyen ve gelir kalemine yazılan faizler devre dışı bırakıldığında Galatasaray, 688,5 milyon lirayla (14,38 milyon avro) en fazla zarar eden kulüp konumunda bulunuyor.

Sarı-kırmızılıları 668,5 milyon lira (13,96 milyon avro) zararla Trabzonspor takip ediyor.

Beşiktaş'ın 353,1 milyon lira (7,37 milyon avro) zararla kapattığı sezonda, Fenerbahçe de 310,1 milyon liralık (6,47 milyon avro) zarara engel olamadı.

Dört şirketin 1 Haziran 2025 ile 31 Ağustos 2025 arasındaki dönemde gelir gider tablosu şöyle:

Toplam borç 71,1 milyar lira (1,48 milyar avro)

Şirketlerin 31 Ağustos 2025 itibarıyla toplam borçları 71,1 milyar liraya ulaştı.

Galatasaray'ın 24,3 milyar lirayla başı çektiği borç tablosunda, Fenerbahçe'nin 18,8 milyar lira, Beşiktaş'ın 17,8 milyar lira ve Trabzonspor'un 10,2 milyar lira borç yükü bulunuyor. Toplamda 71,1 milyar liralık borcun döviz kuruyla karşılığı 1,48 milyar avro.

Uluslararası muhasebe standartlarına göre, şirketlerin kasasında ve bankada bulunan "nakit ve nakit benzerleri" varlıkların toplam yükümlülüklerden çıkarılmasıyla net borca ulaşılmaktadır.

Buna göre Galatasaray'ın 23,9 milyar lira, Beşiktaş'ın 17,6 milyar lira, Fenerbahçe'nin 16,6 milyar lira ve Trabzonspor'un 10 milyar lira olmak üzere 4 kulübün toplam 68,1 milyar liralık (1,42 milyar avro) net borcu bulunuyor.


