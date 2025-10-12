İlk yardım tırları Gazze Şeridi'ne giriyor
İlk yardım tırları Gazze Şeridi'ne giriyor
'İsrail'in attığı imzanın arkasında durması temin edilmelidir'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzon'da 130 dev projenin açılışını yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2 yıllık soykırımın ardından Gazze'de kalıcı huzura giden ilk adım geçen gün atıldı. Gazzeli kardeşlerimiz ilk defa rahat bir nefes alıyor, çocukların yüzleri gülüyor. Ateşkes anlaşmasıyla her şey bitmiş değil. Öncelikle İsrail'in attığı imzanın arkasında durması temin edilmelidir" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon Hayri Gür Spor Salonu'nda, Yapımı Tamamlanan Tesis ve Projelerin Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.

"A Millilerimiz bize milletimize bir futbol resitali yaşattılar"

Dün gece Dünya Kupası Avrupa Elemelerinde rakibi Bulgaristan'ı 6-1 mağlup eden A Milli Futbol Takımımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Futbolcularımızı ve teknik ekibi kutluyorum. Bize ve milletimize bir futbol resitali yaşattılar.

"Trabzon'u 1461 ruhuyla, Sultan Fatih'in tutkusuyla seviyoruz"

Bugün de tam 13 milyar 514 milyon TL değerindeki 130 projemizin toplu açılışı vesilesiyle sizlerle bir aradayız. Başarıyla tamamladığımız bu projelerde emeği geçen tüm kurumlarımızı tebrik ediyorum. Bütün bu eserlerin ülkemize yararlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. Trabzon'u 1461 ruhuyla, Sultan Fatih'in tutkusuyla seviyoruz. Bugüne kadar bu sevdanın hakkını en güzel şekilde, diğer 80 vilayetimiz gibi aşkla hizmet ettik. Son 23 yılda Trabzon'a 540 milyar TL kamu yatırımı yaptık.

Trabzon'a yeni havalimanı müjdesi

Trabzon Havalimanı'nın ihtiyacı karşılamakta zorlandığını biliyorum. İnşallah ihalesini bu sene yapıyoruz. Çalışmalara da önümüzdeki yıl başlamayı planlıyoruz. Deniz üzerine 3. havalimanımızı Trabzon'a inşa edeceğiz. Bunların açılış sevincini de sizlerle birlikte yaşayacağız.

"Türkiye olarak Rusya-Ukrayna Savaşı'nda dengeli ve hakkaniyetli bir politika izliyoruz"

Yakın çevremizde tarihi kırılmalar yaşanıyor. Yeni dünya düzeni bölgemizdeki hadiselerle şekilleniyor. Rusya-Ukrayna arasındaki savaş 4. yılına girmek üzere. Zaman zaman tırmanan bu kanlı savaş bölgemizle birlikte tüm dünyayı tedirgin ediyor. Türkiye olarak dengeli ve hakkaniyetli bir politika izliyoruz. İki ülkeyle de temas halindeyiz. Burada kazanan kan tüccarlarıdır, kaybeden halklar oluyor, bedel ödeyen bölgemiz oluyor. Bu krizde üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız.

"Gazzeli kardeşlerimiz ilk defa rahat bir nefes alıyor"

2 yıllık soykırımın ardından Gazze'de kalıcı huzura giden ilk adım geçen gün atıldı. Gazzeli kardeşlerimiz ilk defa rahat bir nefes alıyor, çocukların yüzleri gülüyor. Gazze'ye yardım girişleri hızlandı. Bizim insani yardım tırlarımız da Gazze'ye ulaşmaya başladı. Ateşkes anlaşmasıyla her şey bitmiş değil. Öncelikle İsrailin attığı imzanın arkasında durması temin edilmelidir. Gazze'nin yeniden süratle ayağa kaldırılmasıdır. Kış bastırmadan Gazzeli kardeşlerimiz derme çatma çadırlardan kurtulmalıdır.

"Yabancıların huzurunda ülkeni çekiştirmekten hiç mi hicap duymuyorsun?"

Siyasetimizin gayesi dışardaki dostlarımızın sayısını artırmaktır. Ekonomide, ticarette savunmada var gücümüzle çalıyoruz. Ülke içinde başka, yurt dışında konuşanlardan olmadık. Türkiye bizim yönetimimizde uluslararası ortamda sözü dinlenen aktörü haline geldi. Yeni Türkiye'yi hasımlarımız dahil herkes kabullendi, ülkemizin anamuhalefeti hala kabul edemedi. Ülke içinde ne yaparlarsa yapsınlar ülke dışında Türkiye partisi gibi hareket etmesi gerektiğini anlatamadık. Yeni genel başkan selefinden çok daha heveskar çıktı. Avrupa'ya şikayet turları düzenliyorlar. Haklarında milyarlarca liralık yolsuzluk, rüşvet iddiası olan haramilerini yurt dışına kaçırmak için Batı'ya adeta yalvarıyorlar. Dün, Gazze'de parmağını bile kıpırdatmadı iftirasını atıyor. Türkiye'nin Filistin davasını anlatmak yerine kendi devleti hakkında açıkça yalan söylüyor. CHP Genel Başkanına sormak lazım. Yabancıların huzurunda ülkeni çekiştirmekten hiç mi hicap duymuyorsun? Kendi itibarını umursamıyorsun bu milletin gururunu çiğnetme. Bunlar değişmez, düzelmez, iflah olmaz. Onlar ne yaparsa yapsın sizin hakkınızı, hukukunuzu şerefimiz bilerek her yerde Türkiye'yi iftiharla temsil edeceğiz.


