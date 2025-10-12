Cipiyle tartıştığı kişinin ayaklarını ezdi!

Olay, öğleden sonra Silopi ilçesi 1'inci Cadde'de meydana geldi. İsmi henüz öğrenilemeyen kişi, 73 SB 077 plakalı cipini tartıştığı kişinin üzerine sürdü. Bu kişinin ayaklarının üzerinden geçen sürücü, geri manevra yaparak olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

