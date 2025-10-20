Kısmi Zamanlı Geçici Öğreticilikte Geçen Süre uzman ve başöğretmenlikte nasıl değerlendirilecek?

Konuyla ilgili yaptığımız araştırmada aşağıdaki bilgiler elde edilmiştir.

Önceden "Kısmi Zamanlı Geçici Öğreticilikte Geçen Süreler" MEBBİS E-Personel modülü Görev Bilgileri başlığı altındaki Sözleşme Kaydı Bilgilerine sanki öğretmen gibi eklenmiştir.

Bu durum öğretmenlik kariyer basamaklarında (uzman ve başöğretmenlikte) ilerlemeye ilişkin değerlendirilen süre, memuriyete ve emekliliğe esas süre ve hizmet puanı hesaplamasında sorun yaratmıştır.

Bu durumun farkına varan Mili Eğitim Bakanlığı "Kısmi Zamanlı Geçici Öğreticilikte Geçen Sürelerin" ödenen sigorta gün prim sayısı kadar olan kısmını uzman ve başöğretmenlikte değerlendirilmesi için MEBBİS/E-Personel Modülü/MEB Dışı Hizmetler/SSK Kamu ekranına işlemiştir.

Bunun sonrasında "Kısmi Zamanlı Geçici Öğreticilikte Geçen Sürelerin" öğretmen gibi değil de ödenen sigorta gün prim sayısına göre yeniden uzman ve başöğretmenlikte değerlendirilmesi gerçekleştirilmiştir.

Geçmiş yıllarda "Kısmi Zamanlı Geçici Öğreticilik" yapmış şu an öğretmen olanlardan uzman ve baş öğretmen olanlar incelenerek "Kısmi Zamanlı Geçici Öğreticilikte Geçen Sürelerin" öğretmen gibi değil de ödenen sigorta gün prim sayısına göre yeniden hesaplanarak sürelerini doldurmayanların uzman ve başöğretmenlikleri iptal edilmiştir.

Bakanlıkça yapılan bu iş ve işlemlerde yasal olarak ve hukuken bir sorun bulunmamaktadır.

İşte MEB tarafından konuyla ilgili yapılan yazışmalar;

Ahmet KANDEMİR