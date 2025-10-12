Eşini boynundan tüfekle vurarak öldürdü! Tutuklandı

0-3 yaş arası çocuklara özel hastanelerde ücretsiz muayene teklifi!
0-3 yaş arası çocuklara özel hastanelerde ücretsiz muayene teklifi!
Erdoğan yarın Mısır'da yapılacak Gazze konulu zirveye katılacak
Erdoğan yarın Mısır'da yapılacak Gazze konulu zirveye katılacak
Adli Tıp Kurumu'ndan 'Rojin Kabaiş' açıklaması
Adli Tıp Kurumu'ndan 'Rojin Kabaiş' açıklaması
Ankara'da kaza: Otomobil ikiye ayrıldı, 1 ölü!
Ankara'da kaza: Otomobil ikiye ayrıldı, 1 ölü!
Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
'Ülkemizi 2026 Nisan ayında 5G ile tanıştıracağız'
'Ülkemizi 2026 Nisan ayında 5G ile tanıştıracağız'
İlk yardım tırları Gazze Şeridi'ne giriyor
İlk yardım tırları Gazze Şeridi'ne giriyor
'Batılılar karşısında omurgalı durmayı öğretemedik'
'Batılılar karşısında omurgalı durmayı öğretemedik'
Rojin'in babası: Katiller yakalanana kadar mücadele edeceğim
Rojin'in babası: Katiller yakalanana kadar mücadele edeceğim
Uçum: Terörsüz Türkiye'nin ardından demokrasi reformu başlayacak
Uçum: Terörsüz Türkiye'nin ardından demokrasi reformu başlayacak
'Mesken kiralarından yüzde 20 stopaj kesintisi' iddialarına yalanlama
'Mesken kiralarından yüzde 20 stopaj kesintisi' iddialarına yalanlama
Ankara'da Türkiye-Suriye güvenlik zirvesi
Ankara'da Türkiye-Suriye güvenlik zirvesi
KDK devreye girdi, 325 bin liralık borç 54 bin liraya düşürüldü
KDK devreye girdi, 325 bin liralık borç 54 bin liraya düşürüldü
Yeni haftada TBMM'nin gündemi yoğun
Yeni haftada TBMM'nin gündemi yoğun
Ankara merkezli 'rüşvet' soruşturmasında 9 tutuklama
Ankara merkezli 'rüşvet' soruşturmasında 9 tutuklama
Yerlikaya: Düğün Konvoyunda Yol Kapatanlara Ağır Yaptırım
Yerlikaya: Düğün Konvoyunda Yol Kapatanlara Ağır Yaptırım
İstanbullular dikkat! Bu yollar trafiğe kapatıldı
İstanbullular dikkat! Bu yollar trafiğe kapatıldı
Kuvvetli yağış ve kar bekleniyor: 6 ile 'sarı' kod uyarısı
Kuvvetli yağış ve kar bekleniyor: 6 ile 'sarı' kod uyarısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Gazze Zirvesi'ne katılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan Gazze Zirvesi'ne katılacak
Çanakkale açıklarında balıkçı teknesi battı: 3 ölü
Çanakkale açıklarında balıkçı teknesi battı: 3 ölü
Damacanaya gelen zam gıdayı da kirayı da solladı
Damacanaya gelen zam gıdayı da kirayı da solladı
Kat Mülkiyet Kanunu'nda Devrim: Mafyavari Site Yönetimine Son!
Kat Mülkiyet Kanunu'nda Devrim: Mafyavari Site Yönetimine Son!
MEB afetlere karşı okullarda eş zamanlı tatbikat uygulayacak
MEB afetlere karşı okullarda eş zamanlı tatbikat uygulayacak
Ankara'da Türkiye-Suriye toplantısı düzenlenecek
Ankara'da Türkiye-Suriye toplantısı düzenlenecek
Muğla'da 4,1 büyüklüğünde deprem
Muğla'da 4,1 büyüklüğünde deprem
'Ateş Serbest' tatbikatında hedefler tam isabet vuruldu
'Ateş Serbest' tatbikatında hedefler tam isabet vuruldu
Erdoğan:Enflasyonu tek haneye indireceğiz
Erdoğan:Enflasyonu tek haneye indireceğiz
Cevdet Yılmaz: Türkiye 2003'ten bu yana 282 milyar dolarlık yatırım çekti
Cevdet Yılmaz: Türkiye 2003'ten bu yana 282 milyar dolarlık yatırım çekti
Elektrikli otomobilde menzil oyunu...
Elektrikli otomobilde menzil oyunu...
Bakan Güler: PKK ve iltisaklı tüm gruplar silahlarını koşulsuz teslim etmeli!
Bakan Güler: PKK ve iltisaklı tüm gruplar silahlarını koşulsuz teslim etmeli!
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Eşini boynundan tüfekle vurarak öldürdü! Tutuklandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yaşanan dehşet olayda, geçim sıkıntısı nedeniyle çıkan tartışmada Adıgüzel Aybar, eşi Hasibe Aybar'ı tüfekle vurarak öldürdü. Olay sonrası yakalanan zanlı tutuklanırken, acılı aile cenazeyi Mersin'e götürdü.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 12 Ekim 2025 22:48, Son Güncelleme : 12 Ekim 2025 22:49
Yazdır
Eşini boynundan tüfekle vurarak öldürdü! Tutuklandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, tartıştığı eşi Hasibe Aybar'ı (34) tüfekle ateş ederek öldüren Adıgüzel Aybar (50), polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Olay, saat 01.00 sıralarında Yılmazlar Mahallesi Çağla Sokak'ta meydana geldi.

İddiaya göre, geçim sıkıntısı yaşayan çatı ustası, kaynakçı Adıgüzel Aybar, bu nedenle yaşanan tartışmada eşi Hasibe Aybar'a tüfekle ateş etti. Boynundan vurulan Aybar, kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde ağır yaralı olduğu belirlenen Hasibe Aybar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

3 çocuk annesi Aybar, burada doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis, olayın ardından Adıgüzel Aybar'ı yakalayıp, gözaltına aldı.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Aybar'ın ifadesinde eşiyle geçim sıkıntısı ve borçları olduğu için tartıştıklarını, bir anda kendine kaybedip, tüfekle ateş edip vurduğunu söylediği öğrenildi. Daha sonra sulh ceza hakimliğine çıkarılan Adıgüzel Aybar, tutuklanarak, cezaevine götürüldü.

Öte yandan eşi tarafından öldürülen Hasibe Aybar'ın cenazesinin Turgutlu'ya gelen yakınları tarafından alınıp, yarın toprağa verilmek üzere memleketi Mersin'e götürüldü.(DHA)


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber