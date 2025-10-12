Yollarını kaybettiler: Niğde'de 4 dağcı mahsur kaldı

Niğde'nin yüksek kesimlerinde karı yağışı etkili oldu. Hacettepe Üniversitesi öğrencilerinden oluşan 4 kişilik dağcı ekibi, tipi nedeniyle yollarını kaybettiklerini belirterek 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

Dağcılar ile iletişime geçen AFAD ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, öğrencilerin dönüşü için uygun bir rota oluşturdu.

Ekipler, olumsuz hava koşullarının ilerleyen saatlerde etkisini artırma ihtimaline karşı da rota boyunca güvenlik önlemi aldı.

Dağcılar, belirlenen rota üzerinden dönüş için harekete geçti.



