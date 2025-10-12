0-3 yaş arası çocuklara özel hastanelerde ücretsiz muayene teklifi!
Erdoğan yarın Mısır'da yapılacak Gazze konulu zirveye katılacak
Adli Tıp Kurumu'ndan 'Rojin Kabaiş' açıklaması
Ankara'da kaza: Otomobil ikiye ayrıldı, 1 ölü!
Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
'Ülkemizi 2026 Nisan ayında 5G ile tanıştıracağız'
İlk yardım tırları Gazze Şeridi'ne giriyor
'Batılılar karşısında omurgalı durmayı öğretemedik'
Rojin'in babası: Katiller yakalanana kadar mücadele edeceğim
Uçum: Terörsüz Türkiye'nin ardından demokrasi reformu başlayacak
'Mesken kiralarından yüzde 20 stopaj kesintisi' iddialarına yalanlama
Ankara'da Türkiye-Suriye güvenlik zirvesi
KDK devreye girdi, 325 bin liralık borç 54 bin liraya düşürüldü
Yeni haftada TBMM'nin gündemi yoğun
Ankara merkezli 'rüşvet' soruşturmasında 9 tutuklama
Yerlikaya: Düğün Konvoyunda Yol Kapatanlara Ağır Yaptırım
İstanbullular dikkat! Bu yollar trafiğe kapatıldı
Kuvvetli yağış ve kar bekleniyor: 6 ile 'sarı' kod uyarısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Gazze Zirvesi'ne katılacak
Çanakkale açıklarında balıkçı teknesi battı: 3 ölü
Damacanaya gelen zam gıdayı da kirayı da solladı
Kat Mülkiyet Kanunu'nda Devrim: Mafyavari Site Yönetimine Son!
MEB afetlere karşı okullarda eş zamanlı tatbikat uygulayacak
Ankara'da Türkiye-Suriye toplantısı düzenlenecek
Muğla'da 4,1 büyüklüğünde deprem
'Ateş Serbest' tatbikatında hedefler tam isabet vuruldu
Erdoğan:Enflasyonu tek haneye indireceğiz
Cevdet Yılmaz: Türkiye 2003'ten bu yana 282 milyar dolarlık yatırım çekti
Elektrikli otomobilde menzil oyunu...
Bakan Güler: PKK ve iltisaklı tüm gruplar silahlarını koşulsuz teslim etmeli!
T.C. Kimlik Numarasının ezberlenme şekline göre zeka türünüz hangisi?

Indiana Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırma, ABD vatandaşlarının sosyal güvenlik numaralarını ezberleme şekline göre farklı zeka türlerine sahip olabileceğini gösterdi. Çalışmayı Türkiye'ye uyarlayan uzmanlar, 11 haneli T.C. kimlik numaralarının hangi sıralama ile ezberlendiğinin zeka türüne yönelik önemli işaretler barındırdığını belirtti.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 12 Ekim 2025 21:53, Son Güncelleme : 12 Ekim 2025 21:57
Indiana Üniversitesi, binlerce ABD vatandaşı üzerinde yaptığı bir çalışmada, 9 haneli sosyal güvenlik numaralarının ezberleniş şekline göre zeka türlerinin farklılık gösterdiğini belirledi.

Oldukça ses getiren bu çalışmayı Türkiye'ye uyarlayan uzmanlar, şaşırtıcı sonuçlarla karşılaştı. Hayat boyu kullanılacak olması nedeniyle birçok kişi, erken yaşlardan itibaren 11 haneli T.C. kimlik numarasını ezberlemekte. Numaraların ezberleniş şeklindeki sıralama, farkında olmadan bizim hakkımızda önemli ipuçları barındırıyor.

En sık kullanılan 5 format üzerine yoğunlaşan uzmanlar, kimlik numaralarının şu şekilde ezberlendiğini tespit etti

4+4+3,
4+3+2+2,
3+2+2+2+2,
3+3+2+3,
3+3+3+2,

İşte farklı ezberleme şekillerine göre değişiklik gösteren zeka türleri...

4+4+3 ŞEKLİNDE EZBERLEYENLER

Kimlik numaranızı bu formatta ezberliyorsanız, bu durum sorgulayıcı ve sportif bir zekaya sahip olduğunuz anlamına geliyor. Bu gruba dahil olan insanlar, her şeyin bir nedeni olduğuna inanır ve neden-sonuç ilişkisi kurar. Hareket halinde olmayı tercih ederler ve durağanlık onlara göre değildir. Bu nedenle sportif zeka türü olarak da adlandırılan bu grup, dahil oldukları ortamlardaki enerjileriyle ön plana çıkar.

4+3+2+2 ŞEKLİNDE EZBERLEYENLER

T.C. kimlik numaralarını bu şekilde ezberleyenler, kişisel-içsel ve sosyal zekaya sahiptir. Bu bireyler, neler yapabilecekleri konusunda kusursuz bir öngörüye sahiptirler. Başladıkları işlerde başarı elde etme olasılıkları yüksektir ve beceri-hedef uyumları dikkat çekicidir.

3+2+2+2+2 ŞEKLİNDE EZBERLEYENLER

Kimlik numarasını 5 farklı numara grubuna ayırarak ezberleyenler, sosyal ve müzikal zekaya sahip insanlardır. Dışa dönük olup yalnız kalmak istemezler. Yüksek enerjili ve liderlik özelliklerine sahip olan bu kişiler, iletişimde etkilidirler ve ikna kabiliyetleri gelişmiştir. 3-2-2-2-2 şeklinde ezberleyenler, sosyal zekaya sahiptir ve yalnızlıktan kaçınırlar.

3+3+2+3 ŞEKLİNDE EZBERLEYENLER

Bu sıralamayı kullananlar ise matematiksel ve sosyal zekaya sahiptir. Analitik düşünme konusunda ön plana çıkarlar ve sağlıklı sonuçlar elde edebilirler. Tümdengelim ve tümevarım konularında başarılıdırlar. Analitik düşünme ve sorgulayıcı kişilikleri ile öne çıkarlar. Sayısal alanlarda ve çözümleme işlerinde başarılıdırlar.

3+3+3+2 ŞEKLİNDE EZBERLEYENLER

En az kullanılan ezberleme yöntemlerinden biri olan bu format, genellikle müzikal ve dilbilimsel zekası güçlü bireylere aittir. Kendilerini ifade etme konusunda çok başarılıdırlar. Ritmik kalıplar ve sesler üzerinde düşünmede iyidirler.

