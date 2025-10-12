Çaydanlıktaki kaynar suyu eşinin üzerine döktü
Samsun'un İlkadım ilçesinde yaşanan aile içi şiddet olayı herkesi şoke etti. Eşine kaynar su döken koca polis tarafından yakalandı.
Haber Giriş : 12 Ekim 2025 22:28, Son Güncelleme : 12 Ekim 2025 22:29
Samsun'un İlkadım ilçesinde C.A. ile eşi F.A. (43) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine C.A, çaydanlıkta bulunan kaynar suyu karısının üzerine döktü.
Vücudunun çeşitli yerlerinden yanarak yaralanan kadın, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Merkezi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Zanlı koca, İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.