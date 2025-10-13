13 Ekim 2025'ten önemli gündem başlıkları.

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Pakistan - Azerbaycan - Türkiye Parlamento Başkanları İcra Toplantısı ile Pakistan - Azerbaycan - Türkiye Parlamento Başkanları Toplantısı'nın açılış ve kapanış oturumlarına katılacak. Kurtulmuş, Pakistan Ulusal Afet Yönetimi Ajansı'nı ziyaret edecek, Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari tarafından kabul edilecek, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüşecek.

(İslamabad)

2- Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin genel merkezinde Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/13.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Dünya Gıda Programı Küresel Gençlik Forumu kapsamında düzenlenecek "Kuşaklararası Yuvarlak Masa Oturumu: Gıda Sistemlerinde Gençlerin Öncülüğündeki Yenilik" paneline katılacak, İtalyan dernekleri, sosyal girişimler ve üçüncü sektör kuruluşlarının temsilcileriyle ortak toplantıda yer alacak ve ikili görüşmelerde bulunacak.

(Roma)

2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, esnaf ziyaretinde bulunacak, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Selçuklu Salonu'nda "Dünya Düzeni ve Türkiye" başlıklı programa katılacak.

(Ağrı/11.30/16.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayı kümes hayvancılığı ile süt ve süt ürünleri üretim verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

2- Hazine ve Maliye Bakanlığı, TÜFE'ye endeksli devlet tahvilini yeniden ihraç edecek.

(Ankara)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ağustos ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini açıklayacak.

(İstanbul/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'e resmi ziyarette bulunacak ve İsrail meclisine hitap edecek. Trump, ardından, Barış İçin Şarm el-Şeyh Zirvesi'ne katılmak üzere Mısır'a gidecek.

(Kudüs-Kahire)

2- Gazze'de ateşkesin devreye girmesinin insani ve siyasi yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs/Washington)

GÜNCEL

1- Ankara'nın başkent oluşunun 102. yılı çeşitli etkinliklerle kutlanacak.

(Ankara/09.30-12.00)

SPOR

1- A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda Gürcistan'ı konuk edeceği müsabakanın hazırlıklarını tamamlayacak. Ay-yıldızlı ekip, kara yoluyla müsabakanın oynanacağı Kocaeli'ye gidecek.

(İstanbul/13.30/20.00)

2- A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve bir oyuncusu, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'ndaki Gürcistan karşılaşması öncesi müsabakanın oynanacağı Yıldız Entegre Kocaeli Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek.

(Kocaeli/20.45)

3- Gürcistan Milli Takımı Teknik Direktörü Willy Sagnol ve bir oyuncusu, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda Türkiye'ye konuk olacakları karşılaşma öncesi Yıldız Entegre Kocaeli Stadı'nda basın toplantısı gerçekleştirecek. Gürcistan Milli Takımı, maçtan önceki son çalışmasını da statta yapacak.

(Kocaeli/17.00/17.30)

4- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftası, Glint Manisa Basket-Esenler Erokspor karşılaşmasıyla sona erecek.

(Manisa/19.00)