Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze zirvesi için Mısır'a gitti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze zirvesi için Mısır'a gitti
Rehine ve mahkümlar serbest bırakılıyor, Trump İsrailde
Rehine ve mahkümlar serbest bırakılıyor, Trump İsrailde
KYK burs ve kredi başvuruları başladı
KYK burs ve kredi başvuruları başladı
İsim değişti, kader aynı: Ayakkabı devinden kötü haber!
İsim değişti, kader aynı: Ayakkabı devinden kötü haber!
Ankara'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak
Ankara'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak
Aracından inip saldırana büyük ceza yolda
Aracından inip saldırana büyük ceza yolda
İşçi ve memur anneler arasında izin farkı kalkıyor
İşçi ve memur anneler arasında izin farkı kalkıyor
Elektrik Tüketiminde Yeni Tarife: Az Kullanan Az, Çok Kullanan Çok Ödeyecek
Elektrik Tüketiminde Yeni Tarife: Az Kullanan Az, Çok Kullanan Çok Ödeyecek
Belediyenin ekmek fabrikasında fare gezdiği iddiasıyla denetim yapıldı
Belediyenin ekmek fabrikasında fare gezdiği iddiasıyla denetim yapıldı
0-3 yaş arası çocuklara özel hastanelerde ücretsiz muayene teklifi!
0-3 yaş arası çocuklara özel hastanelerde ücretsiz muayene teklifi!
Erdoğan yarın Mısır'da yapılacak Gazze konulu zirveye katılacak
Erdoğan yarın Mısır'da yapılacak Gazze konulu zirveye katılacak
Adli Tıp Kurumu'ndan 'Rojin Kabaiş' açıklaması
Adli Tıp Kurumu'ndan 'Rojin Kabaiş' açıklaması
Ankara'da kaza: Otomobil ikiye ayrıldı, 1 ölü!
Ankara'da kaza: Otomobil ikiye ayrıldı, 1 ölü!
Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
'Ülkemizi 2026 Nisan ayında 5G ile tanıştıracağız'
'Ülkemizi 2026 Nisan ayında 5G ile tanıştıracağız'
İlk yardım tırları Gazze Şeridi'ne giriyor
İlk yardım tırları Gazze Şeridi'ne giriyor
'Batılılar karşısında omurgalı durmayı öğretemedik'
'Batılılar karşısında omurgalı durmayı öğretemedik'
Rojin'in babası: Katiller yakalanana kadar mücadele edeceğim
Rojin'in babası: Katiller yakalanana kadar mücadele edeceğim
Uçum: Terörsüz Türkiye'nin ardından demokrasi reformu başlayacak
Uçum: Terörsüz Türkiye'nin ardından demokrasi reformu başlayacak
'Mesken kiralarından yüzde 20 stopaj kesintisi' iddialarına yalanlama
'Mesken kiralarından yüzde 20 stopaj kesintisi' iddialarına yalanlama
Ankara'da Türkiye-Suriye güvenlik zirvesi
Ankara'da Türkiye-Suriye güvenlik zirvesi
KDK devreye girdi, 325 bin liralık borç 54 bin liraya düşürüldü
KDK devreye girdi, 325 bin liralık borç 54 bin liraya düşürüldü
Yeni haftada TBMM'nin gündemi yoğun
Yeni haftada TBMM'nin gündemi yoğun
Ankara merkezli 'rüşvet' soruşturmasında 9 tutuklama
Ankara merkezli 'rüşvet' soruşturmasında 9 tutuklama
Yerlikaya: Düğün Konvoyunda Yol Kapatanlara Ağır Yaptırım
Yerlikaya: Düğün Konvoyunda Yol Kapatanlara Ağır Yaptırım
İstanbullular dikkat! Bu yollar trafiğe kapatıldı
İstanbullular dikkat! Bu yollar trafiğe kapatıldı
Kuvvetli yağış ve kar bekleniyor: 6 ile 'sarı' kod uyarısı
Kuvvetli yağış ve kar bekleniyor: 6 ile 'sarı' kod uyarısı
Çanakkale açıklarında balıkçı teknesi battı: 3 ölü
Çanakkale açıklarında balıkçı teknesi battı: 3 ölü
Damacanaya gelen zam gıdayı da kirayı da solladı
Damacanaya gelen zam gıdayı da kirayı da solladı
Kat Mülkiyet Kanunu'nda Devrim: Mafyavari Site Yönetimine Son!
Kat Mülkiyet Kanunu'nda Devrim: Mafyavari Site Yönetimine Son!
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Elektrik Tüketiminde Yeni Tarife: Az Kullanan Az, Çok Kullanan Çok Ödeyecek

Elektrik tüketiminde yeni kademe sistemiyle, 5 bin kWh üzeri tüketenler sübvansiyondan yararlanamayacak. Yeni model 2026'da devreye girecek.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 13 Ekim 2025 07:35, Son Güncelleme : 13 Ekim 2025 07:36
Yazdır
Elektrik Tüketiminde Yeni Tarife: Az Kullanan Az, Çok Kullanan Çok Ödeyecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın planladığı yeni tarife düzenlemesi, elektrik sektöründe önemli değişikliklere yol açıyor. Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (Elder) Genel Sekreteri Fakir Hüseyin Erdoğan, son kaynak tedarik tarifesi uygulamasının geçen yıl gündeme geldiğini ve bu yılın şubat ayı itibarıyla devreye girdiğini belirtti. Buna göre, yıllık 5 bin kilovatsaatin üzerinde elektrik tüketen mesken aboneleri, artık kamunun sağladığı enerji fiyatı sübvansiyonlarından yararlanamıyor. Yeni düzenleme ile bu sınır daha da aşağıya çekilecek. Böylece, daha önce destekten faydalanan bazı yüksek tüketimli haneler, 2026 itibarıyla elektriği gerçek maliyetinden ödemeye başlayacak.

Yeni Tarife Düzenlemesinin Detayları

  • Sınırın 5 bin kilovatsaatten aşağıya düşürülmesiyle devletin sübvansiyon yükü azalacak.
  • Kamu kaynakları daha hedefli biçimde kullanılacak.
  • Elektrik ve doğalgazda kamu sübvansiyonlarının toplamı bu yıl 600 milyar lira olacak, bunun 200 milyar liralık kısmı elektrik için sağlanıyor.
  • Yeni kademe uygulamasıyla kamunun sübvansiyon yükü azaltılacak ve destekler gerçekten ihtiyaç sahibi kesimlere yönlendirilecek.

Yeni Modelin Uygulanma Takvimi

Erdoğan, yeni modele geçiş sürecine ilişkin takvimi de açıkladı. Yeni modelin 1 Ocak 2026 itibarıyla devreye alınması, değişikliklerin ise Şubat 2026 faturalarına yansıması öngörülüyor. 2025 yılı içerisindeki toplam elektrik tüketimi, abonenin hangi tarifeye gireceğini belirleyecek. Eğer 2025 yılı boyunca tüketiminiz belirlenecek rakamın üzerindeyse, 2026 Ocak ayını takip eden ilk faturada bu fark yansıyacak; altında kalan aboneler ise sübvansiyondan yararlanmaya devam edecek.

Dağıtım Şirketlerinin Hazırlıkları ve Yatırımlar

Dağıtım şirketleri, yeni model için teknik ve tüketim verilerini toplamaya başladı. Elde edilen veriler, düzenlemenin tüketiciler üzerindeki etkisini netleştirecek. 2013'te 980 milyon dolar seviyesinde olan yatırım miktarı bugün 2 milyar doların üzerine çıktı. Şebekelerin gençleştirilmesi ve "Dağıtım 2.0" olarak adlandırılan yeni sistem modeline geçiş için daha fazla yatırıma ihtiyaç duyuluyor.

CEMAL EMRE KURT

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber