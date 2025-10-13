Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze zirvesi için Mısır'a gitti
Rehine ve mahkümlar serbest bırakılıyor, Trump İsrailde
KYK burs ve kredi başvuruları başladı
İsim değişti, kader aynı: Ayakkabı devinden kötü haber!
Ankara'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak
Aracından inip saldırana büyük ceza yolda
İşçi ve memur anneler arasında izin farkı kalkıyor
Elektrik Tüketiminde Yeni Tarife: Az Kullanan Az, Çok Kullanan Çok Ödeyecek
Belediyenin ekmek fabrikasında fare gezdiği iddiasıyla denetim yapıldı
0-3 yaş arası çocuklara özel hastanelerde ücretsiz muayene teklifi!
Erdoğan yarın Mısır'da yapılacak Gazze konulu zirveye katılacak
Adli Tıp Kurumu'ndan 'Rojin Kabaiş' açıklaması
Ankara'da kaza: Otomobil ikiye ayrıldı, 1 ölü!
Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
'Ülkemizi 2026 Nisan ayında 5G ile tanıştıracağız'
İlk yardım tırları Gazze Şeridi'ne giriyor
'Batılılar karşısında omurgalı durmayı öğretemedik'
Rojin'in babası: Katiller yakalanana kadar mücadele edeceğim
Uçum: Terörsüz Türkiye'nin ardından demokrasi reformu başlayacak
'Mesken kiralarından yüzde 20 stopaj kesintisi' iddialarına yalanlama
Ankara'da Türkiye-Suriye güvenlik zirvesi
KDK devreye girdi, 325 bin liralık borç 54 bin liraya düşürüldü
Yeni haftada TBMM'nin gündemi yoğun
Ankara merkezli 'rüşvet' soruşturmasında 9 tutuklama
Yerlikaya: Düğün Konvoyunda Yol Kapatanlara Ağır Yaptırım
İstanbullular dikkat! Bu yollar trafiğe kapatıldı
Kuvvetli yağış ve kar bekleniyor: 6 ile 'sarı' kod uyarısı
Çanakkale açıklarında balıkçı teknesi battı: 3 ölü
Damacanaya gelen zam gıdayı da kirayı da solladı
Kat Mülkiyet Kanunu'nda Devrim: Mafyavari Site Yönetimine Son!
İşçi ve memur anneler arasında izin farkı kalkıyor

Çalışan işçi ve memur anneler arasında doğum, süt ve süresiz izin farkları kaldırılacak. Annelerin 16 hafta olan doğum izni 24 haftaya çıkarılacak. İşçi ve memur babalar için de izin farkları kalkacak, ayrıca 10 gün olan babalık izni 15 gün olacak

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 13 Ekim 2025 07:48, Son Güncelleme : 13 Ekim 2025 07:50
İşçi ve memur anneler arasında izin farkı kalkıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025'i "Aile Yılı" olarak ilan etmesinin ardından hükümet, çalışan anne ve babalara yönelik önemli düzenlemelere imza atmaya hazırlanıyor. Çalışmaya göre, çalışan işçi ve memur anneler arasında doğum, süt ve süresiz izin farkları kaldırılacak. Ayrıca annelerin 16 hafta olan doğum izni 24 haftaya çıkarılacak. İşçi ve memur babalar için de izin farkları kalkacak, ayrıca 10 gün olan babalık izni 15 gün olacak. Cumhurbaşkanlığı, Çalışma ve Aile bakanlıkları ile TBMM'den bazı milletvekillerinin birçok koldan yürüttüğü taslak çalışmalar, olgunlaştırıldıktan sonra yasal düzenleme olarak Meclis'e sunulacak. Yürütülen taslak çalışmalara ilişkin detaylar İŞ'İN DOĞRUSU'nda...

Doğum izni ne kadar?

Kadın çalışanların doğumdan önce sekiz ve doğumdan sonra da sekiz hafta olmak üzere toplam 16 haftalık doğum izni var. Çoğul gebelikte iki hafta daha ekleme yapılıyor. İzin dağılımı, doğumdan önce üç hafta ve doğumdan sonra 13 hafta olarak belirlenebilir.

Doğum izni arttırılacak mı?

TBMM gündemine getirilmesi planlanan yasal çalışmada doğum izinlerine yönelik yeni bir düzenleme daha planlanıyor. Kadın memurlara doğum öncesi 8, doğum sonrası 8 olmak üzere 16 olarak verilen doğum izni 24 haftaya çıkarılacak.

Süt izninin süresi kaç saattir?

Memurlara 1 yaşından küçük çocuklarını emzirmesi için ilk 6 ayda günde 3 saat, ikinci 6 ayda ise 1.5 saatlik bir izin veriliyor. Bu sürenin hangi saatler arasında ve kaça bölünerek kullanılacağını çalışan kendisi belirler. İşçi anneler ise bebek 1 yaşına gelinceye kadar günde 1,5 saat süt izni kullanabiliyor. Bu süre günlük çalışma süresinden sayılıyor.

Süt izni konusunda hangi değişiklik yapılacak?

Çalışmaya göre süt izni konusunda memur ve işçi arasındaki süre farkı kalkacak. İşçi anneler, memur annelerin kullandığı süt izni kadar izin kullanabilecek. Bundan böyle işçi anneler de memur anneler gibi ilk 6 ay 3 saat, sonraki 6 ayda ise 1.5 saat süt izni kullanacak.

Mevzuatta ücretsiz izin ne kadar?

Doğum yapan devlet memurlarına istekleri üzerine doğum sonrası 8 haftalık iznin bitim tarihinden itibaren 2 yıl ücretsiz izin verilmekte. Aylıksız iznin başlangıç tarihi, doğum sonrası sekiz haftalık analık izin süresinin bitim tarihine göre hesap ediliyor. İşçiler ise doğum sonrasında 6 ay ücretsiz izin kullanabiliyor.

Ücretsiz izin farkı da kalkacak mı?

Yapılan yasal çalışmada ücretsiz izin konusunda da işçi ve memur arasındaki fark kaldırılacak. Yeni düzenlemeye göre 6 ay izin kullanan işçiler de memurlar gibi 2 yıla kadar ücretsiz izin kullanabilecek.

Bu izin farkları babalar için de geçerli olacak mı? Babalık izni uzayacak mı?

Babalık izni; özel sektörde çalışanlar için 5 gün, memurlar için 10 gün, askeri personel için 10 gün, kamuda sözleşmeli olarak çalışanlar için de 10 gündür. Çalışmaları yürütülen yasal düzenlemeye göre işçi babalar için uygulanan 5 günlük doğum izin süresi 10 güne çıkarılacak. Böylece işçi ve memur babalar arasında doğum izni süresi eşitlenmiş olacak. Ancak hükümet kanadından çalışılan alternatifli bir çalışmaya göre de babalık izni işçi ve memurlar için de 10 günden 15 güne çıkarılıyor.

Koruyucu aileler de 15 gün izin kullanabilecek mi?

Üç yaşını doldurmamış bir veya daha fazla çocuğa eşiyle birlikte veya münferit olarak koruyucu aile olan memur çocuğun teslim edildiği tarihten sonra isteği üzerine 15 gün izin verilecek. Aynı durumdaki işçiler de 15 gün ücretsiz izin kullanabilecek.

ÖNDER YILMAZ

