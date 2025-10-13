Konya'da uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze zirvesi için Mısır'a gitti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze zirvesi için Mısır'a gitti
Rehine ve mahkümlar serbest bırakılıyor, Trump İsrailde
Rehine ve mahkümlar serbest bırakılıyor, Trump İsrailde
KYK burs ve kredi başvuruları başladı
KYK burs ve kredi başvuruları başladı
İsim değişti, kader aynı: Ayakkabı devinden kötü haber!
İsim değişti, kader aynı: Ayakkabı devinden kötü haber!
Ankara'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak
Ankara'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak
Aracından inip saldırana büyük ceza yolda
Aracından inip saldırana büyük ceza yolda
İşçi ve memur anneler arasında izin farkı kalkıyor
İşçi ve memur anneler arasında izin farkı kalkıyor
Elektrik Tüketiminde Yeni Tarife: Az Kullanan Az, Çok Kullanan Çok Ödeyecek
Elektrik Tüketiminde Yeni Tarife: Az Kullanan Az, Çok Kullanan Çok Ödeyecek
Belediyenin ekmek fabrikasında fare gezdiği iddiasıyla denetim yapıldı
Belediyenin ekmek fabrikasında fare gezdiği iddiasıyla denetim yapıldı
0-3 yaş arası çocuklara özel hastanelerde ücretsiz muayene teklifi!
0-3 yaş arası çocuklara özel hastanelerde ücretsiz muayene teklifi!
Erdoğan yarın Mısır'da yapılacak Gazze konulu zirveye katılacak
Erdoğan yarın Mısır'da yapılacak Gazze konulu zirveye katılacak
Adli Tıp Kurumu'ndan 'Rojin Kabaiş' açıklaması
Adli Tıp Kurumu'ndan 'Rojin Kabaiş' açıklaması
Ankara'da kaza: Otomobil ikiye ayrıldı, 1 ölü!
Ankara'da kaza: Otomobil ikiye ayrıldı, 1 ölü!
Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
'Ülkemizi 2026 Nisan ayında 5G ile tanıştıracağız'
'Ülkemizi 2026 Nisan ayında 5G ile tanıştıracağız'
İlk yardım tırları Gazze Şeridi'ne giriyor
İlk yardım tırları Gazze Şeridi'ne giriyor
'Batılılar karşısında omurgalı durmayı öğretemedik'
'Batılılar karşısında omurgalı durmayı öğretemedik'
Rojin'in babası: Katiller yakalanana kadar mücadele edeceğim
Rojin'in babası: Katiller yakalanana kadar mücadele edeceğim
Uçum: Terörsüz Türkiye'nin ardından demokrasi reformu başlayacak
Uçum: Terörsüz Türkiye'nin ardından demokrasi reformu başlayacak
'Mesken kiralarından yüzde 20 stopaj kesintisi' iddialarına yalanlama
'Mesken kiralarından yüzde 20 stopaj kesintisi' iddialarına yalanlama
Ankara'da Türkiye-Suriye güvenlik zirvesi
Ankara'da Türkiye-Suriye güvenlik zirvesi
KDK devreye girdi, 325 bin liralık borç 54 bin liraya düşürüldü
KDK devreye girdi, 325 bin liralık borç 54 bin liraya düşürüldü
Yeni haftada TBMM'nin gündemi yoğun
Yeni haftada TBMM'nin gündemi yoğun
Ankara merkezli 'rüşvet' soruşturmasında 9 tutuklama
Ankara merkezli 'rüşvet' soruşturmasında 9 tutuklama
Yerlikaya: Düğün Konvoyunda Yol Kapatanlara Ağır Yaptırım
Yerlikaya: Düğün Konvoyunda Yol Kapatanlara Ağır Yaptırım
İstanbullular dikkat! Bu yollar trafiğe kapatıldı
İstanbullular dikkat! Bu yollar trafiğe kapatıldı
Kuvvetli yağış ve kar bekleniyor: 6 ile 'sarı' kod uyarısı
Kuvvetli yağış ve kar bekleniyor: 6 ile 'sarı' kod uyarısı
Çanakkale açıklarında balıkçı teknesi battı: 3 ölü
Çanakkale açıklarında balıkçı teknesi battı: 3 ölü
Damacanaya gelen zam gıdayı da kirayı da solladı
Damacanaya gelen zam gıdayı da kirayı da solladı
Kat Mülkiyet Kanunu'nda Devrim: Mafyavari Site Yönetimine Son!
Kat Mülkiyet Kanunu'nda Devrim: Mafyavari Site Yönetimine Son!
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Konya'da uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

Konya'nın Kulu ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 1 kişi suçüstü yakalanarak tutuklandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 13 Ekim 2025 08:26, Son Güncelleme : 13 Ekim 2025 08:27
Yazdır
Konya'da uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

Konya'da Kulu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik çalışma başlatıldı.

1 KİŞİ YAKALANDI

Ekipler, Yeni Mahalle Yaşar Doğu Caddesi üzerinde K.K. isimli şahsın A.E. adlı kişiye uyuşturucu sattığı sırada baskın düzenledi.

Operasyon sırasında motosikletiyle kaçmaya çalışan A.E., yol kenarına attığı tütüne emdirilmiş 2 gram uyuşturucu maddeyle birlikte yakalandı.

ELE GEÇİRİLENLER

A.E. hakkında işlem yapılarak serbest bırakıldı. Uyuşturucu maddeyi temin ettiği belirlenen K.K.'nin ikametinde yapılan aramada; 60 gram tütüne emdirilmiş uyuşturucu madde, 1 adet açılır kapanır bıçak, 7.65 milimetre çapında 8 adet fişek, 9 milimetre çapında 42 adet fişek, 1 adet kalaşnikof fişeği, 1 adet uzun namlulu silah fişeği, 4 gram uyuşturucu emdirilmiş tütün, uyuşturucu karışımında kullanıldığı değerlendirilen pet şişe tabanı, 2 adet alüminyum folyo, 2 gram uyuşturucu madde, 2 adet aseton türevi sıvı madde ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 4 bin 805 TL ele geçirildi.

ZANLI TUTUKLANDI

Gözaltına alınan K.K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber