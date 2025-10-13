Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze zirvesi için Mısır'a gitti
İsim değişti, kader aynı: Ayakkabı devinden kötü haber!

Türkiye'nin köklü ayakkabı markası Yeşil Kundura'nın yeni unvanıyla faaliyet gösterdiği HK Kundura, mali sıkıntılar nedeniyle konkordato başvurusu yaptı. Mahkemeden şirket için iflas koruma kararı çıktı.

Türkiye'nin en eski ayakkabı markalarından Yeşil Kundura'nın Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kızanlıklı'nın isim ve soy isminin baş harflerinden oluşan HK Kundura iflasın eşiğine geldi.

Edinilen bilgiye göre yıl içerisinde yeni adıyla faaliyetine devam eden şirket, girdiği mali darboğazı aşamayarak konkordato başvurusu yaptı.

İstanbul Anadolu 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirketin talebini kabul ederek geçici mühlet kararı verdi.

Temmuz ayındaki üç aylık geçici mühletin ardından iki ay daha iflas koruması alan şirketin bir sonraki duruşması Aralık 2025'te görülecek.

Yeşil Kundura konkordato ilan etmişti

Çeşitli illerde onlarca franchise mağazası bulunan Yeşil Kundura, 2018'de yaşadığı mali darboğaz nedeniyle konkordato ilan etmişti.

Mahkeme şirkete yönelik yeni haciz uygulanmasını yasaklamıştı.

Şirket, 2023 Aralık ayında konkordato sürecini tamamlayarak mali yapısını düzeltmişti.

Yeşil Kundura'nın temelleri 1948 yılında Yeşil Kardeşler tarafından küçük bir atölyede atılmıştı.

