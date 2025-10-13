AYM: Siber Güvenlik Başkanlığı'nın kurulması Anayasa'ya uygun

13 Ekim 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, TBMM üyeleri Murat Emir, Gökhan Günaydın, Ali Mahir Başarır ve 130 milletvekili tarafından açılan iptal davası, Anayasa Mahkemesi tarafından 3 Haziran 2025'te karara bağlandı.

Mahkeme, 177 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin hem 7'nci maddesinin 2'nci fıkrası hem de 11'inci maddesiyle getirilen kadro düzenlemelerinin Anayasa'ya aykırı olmadığına oy çokluğuyla karar verdi.

"Yönetmelikle düzenleme yetkisi" Anayasa'ya aykırı bulunmadı

Davada, "Siber Güvenlik Başkanlığı'nın hizmet birimlerinin görev ve yetkilerinin yönetmelikle belirlenmesine izin verilmesinin yasama yetkisinin devri anlamına geldiği" ileri sürülmüştü.

Ancak Anayasa Mahkemesi çoğunluğu, söz konusu hükmün Cumhurbaşkanının yürütme yetkisine ilişkin bir düzenleme niteliğinde olduğunu ve temel haklarla ya da kanunla düzenlenmesi gereken bir alanla ilgili olmadığını belirtti.

Mahkeme kararında şu ifadeye yer verdi:

"Başkanlığın hizmet birimlerinin görev ve yetkilerinin, faaliyet alanına uygun olarak Başkanlık tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenleneceğini öngören kural, yürütme yetkisine ilişkin hususları düzenlemektedir. Kuralın Anayasa'nın 104. maddesinin on yedinci fıkrasına aykırı bir yönü bulunmamaktadır."

Bu gerekçeyle kuralın hem konu bakımından yetki yönünden hem de içerik yönünden Anayasa'ya aykırı olmadığına hükmedildi.

Kadro ihdasına da "uygunluk" kararı

Dava dilekçesinde ayrıca, Siber Güvenlik Başkanlığı için kadro ihdasının yalnızca kanunla yapılabileceği ileri sürülmüştü. Ancak Anayasa Mahkemesi, kamu tüzel kişiliği CBK ile kurulan bir kurumun teşkilat yapısına ilişkin kadrolarının da Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile düzenlenebileceğine hükmetti.

Kararda, "Başkanlığa kadro ihdas edilmesini öngören kural, idarenin teşkilat yapısıyla ilgilidir. Bu nedenle CBK ile düzenlenmesinde Anayasa'ya aykırılık bulunmamaktadır." ifadeleri yer aldı.

Mahkeme, belirlilik ve öngörülebilirlik ilkelerinin de ihlal edilmediğini belirterek iptal talebini reddetti.

Dört üye karşı oy kullandı

Kararın bazı bölümlerine Başkanvekili Hasan Tahsin Gökcan, Engin Yıldırım, Yusuf Şevki Hakyemez ve Kenan Yaşar karşı oy kullandı.

Karşıoy gerekçelerinde özellikle CBK ile verilen yönetmelik düzenleme yetkisinin "asli düzenleme yetkisinin devri" anlamına geldiği vurgulandı.

Başkanvekili Hasan Tahsin Gökcan, karşıoy gerekçesinde şu değerlendirmede bulundu:

"Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile düzenlenmesi zorunlu konularda ilk elden düzenleme yapılmaksızın yönetmeliğe yetki verilmesi, asli düzenleme yetkisinin idareye devri anlamına gelir."

Benzer şekilde, Engin Yıldırım da kadro ihdasının CBK ile değil, kanunla yapılması gereken bir konu olduğunu savunarak karara katılmadı.

Karar oy çokluğuyla alındı

Anayasa Mahkemesi, her iki maddeye ilişkin iptal taleplerinin de reddine karar verdi.

Yönetmelik yetkisine ilişkin hüküm, içerik yönünden yapılan oylamada oy çokluğuyla, kadro ihdasına ilişkin düzenleme ise oybirliğiyle Anayasa'ya uygun bulundu.

Yüksek Mahkeme ayrıca, yürürlüğün durdurulması talebini de oybirliğiyle reddetti.

Kararın tam metnini görmek için tıklayın