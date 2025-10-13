Pastaneye el bombası atıldı: Güvenlik kamerası anbean kaydetti

Soruşturma kapsamında bombayı atan kişinin yanı sıra, olayı azmettirdiği öne sürülen Kadir K., Sezer S. ve Abdullah Ü. de gözaltına alındı.

Yeni ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde, bombanın atıldığı anda pastanede oturan iki kişinin büyük panik yaşadığı ve hızla dışarı kaçtığı görülüyor.

