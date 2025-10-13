Balıkçılardan müjde: Tezgahlar doldu taştı!

Akdeniz'de 15 Eylül'de başlayan av sezonunun üzerinden yaklaşık bir ay geçti. 321 kilometrelik kıyı şeridine sahip Mersin'de, balıkçılar bu yıl denizden umduğunu buldu. Kentteki 7 barınaktan 400'den fazla tekneyle denize açılan balıkçılar, hem bol av hem de uygun fiyatlarla sezona memnun başladı.

Mersin Balıkçılar Derneği Başkanı Adnan Polat, "Yaklaşık bir aylık süreçte balık tutma oranımız gayet güzel. Esnafımız memnun, balıkçılarımız memnun. Havaların da iyi gitmesi sebebiyle balıkta bolluk yaşıyoruz. Fiyatlarımız da gayet uygun" dedi.

Polat, sardalya ve hamsinin kilogram fiyatının 150-200 TL, Mersin'in has balığı barbunun ise 200-300 TL arasında değiştiğini söyledi. Ayrıca karides ve kalamar gibi deniz ürünlerinin de bol miktarda çıktığını belirterek, "Akdeniz'de çeşitliliğimiz fazla" ifadelerini kullandı.

Fiyatlar kasım sonuna kadar uygun kalacak

Polat, Eylül, ekim ve kasım aylarının balık sezonunun en uygun dönemleri olduğunu hatırlatarak, yılbaşına doğru havaların soğumasıyla denize çıkma oranının azaldığını ve bunun fiyatlara yansıyacağını söyledi.

"Kasım ayının sonuna kadar balık fiyatları gayet uygun ve cüzi kar marjlarıyla satış yapıyoruz" diyen Polat, özellikle Mersin Balık Pazarı'ndaki fiyatların Türkiye ortalamasına göre düşük olduğunu vurguladı.

Polat, "Mersin, ülkenin en ucuz balık şehirlerinden biri. Vatandaşlarımız bu dönemde bol bol balık tüketsin" çağrısında bulundu.

Bazı türlerde azalma var

Mersin Balıkçı Barınağı'nda 35 yıldır balıkçılık yapan Kemal Kaçan, oğlu ile birlikte iki tekneyle Akdeniz'e açıldıklarını söyledi.

Kaçan, "Şu anda balık nazarında halili (Granyöz), gümüş ve tekir barbunyasında bolluk var.

Ancak çipura, sargoz, mırmır gibi türlerde azalma görüyoruz. Yağmur gelirse onları da tutarız inşallah" dedi.

Balıkçılar, denizdeki bereketin devam etmesi halinde sezonun kasım sonuna kadar canlı geçeceğini belirtiyor.