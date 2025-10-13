Uyarılara Rağmen Kişiye Özel İlanlar Tüm Hızıyla Devam Ediyor!

Akademide adrese teslim ilanlarla ilgili, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından belirli periyodlar içerisinde uyarılar yapılmaktadır.

12 Nisan 2023 tarihli yazımıza ulaşmak için TIKLAYINIZ.

29 Ağustos 2025 tarihli yazımıza ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Gelinen noktada, "İmam Bildiğini Okur" hesabı üniversitelerde bu anlamda yeni bir gelişme olmayıp, eski kafa eski düzen devam etmektedir.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilanlardan gördüğümüz üzere, gerek içeriden yükseltmelerde gerekse dışarıya açılan kadrolarda objektif olmayan sadece atanacak adayı tarif eden onlarca ilan yayımlanmaktadır.

Haber merkezimize ulaşan bir kadro ilanı üzerinden tekrar gündem edelim.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi tarafından 4 Ekim 2025 tarih ve 33037 sayılı Resmi Gazete ilanının yalnızca belirli bir kişiyi tarif edecek biçimde özel koşullar içerdiği iddia edilmektedir.

İlanda tam beş farklı alanda alınacak kişiyi tarif eder nitelikte özel şarta yer verildiği görülmektedir. İşin diğer tarafı söz konusu kadronun bir içeriden yükseltme değil de dışarıya açıldığı iddia edilmektedir.

Bu minvalde, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının resmi yazıyla bu sistemi (?) düzeltmek yerine daha caydırıcı düzenlemeler üzerinden gerekli çalışmaları planlaması ve hayata geçirmesi son derece isabetli olacaktır!



