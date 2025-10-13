'Kooperatif' davasında Tunç Soyer ikinci kez hakim karşısına çıkıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında açılan "kooperatif" davasında, aralarında eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ile eski İZBETON AŞ Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'nın da bulunduğu 6'sı tutuklu 65 sanığın yargılanmasına devam ediliyor. Dava, İzmir 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılmış olup, salonun yetersiz olması nedeniyle duruşma 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirildi. Duruşmaya tutuklu sanıklar, bazı tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları katıldı.

Kalabalık nedeniyle duruşma salonu önünde yığılmalar oluştu ve sanık yakınları slogan atarak tepki gösterdi. Mahkeme başkanı, güvenlik güçlerine kalabalığı dağıtma talimatı verdi ve "Burası slogan atılacak yer mi?" diyerek uyarıda bulundu. Duruşma, kimlik tespitlerinin yapılmasıyla başladı.

Duruşma Süreci

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) kayıt altına alınan duruşmada, önceki oturumlarda savunması alınamayan sanıklar ile mağdurların dinlenmesi bekleniyor.

Olayın Geçmişi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 1 Temmuz'da İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON AŞ'de taşeron şirketler aracılığıyla yolsuzluk yapıldığı iddiası üzerine soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda Sayıştay raporu, mülkiye müfettişi raporu ve bilirkişi raporlarına dayanılarak "ihaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla 157 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin Görev Dağılımı

22'si İZBETON AŞ'de görevli

İZBETON AŞ'de görevli 2'si İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi'nde görevli

İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi'nde görevli 3'ü İş Dünyası Konut Yapı Kooperatifi'nde görevli

İş Dünyası Konut Yapı Kooperatifi'nde görevli 2'si İş İnsanları Gaziemir Konut Yapı Kooperatifi'nde görevli

İş İnsanları Gaziemir Konut Yapı Kooperatifi'nde görevli 3'ü İş Alemi Yeni Yaşam Konut Yapı Kooperatifi'nde görevli

İş Alemi Yeni Yaşam Konut Yapı Kooperatifi'nde görevli 3'ü Egeli İş İnsanları Konut Yapı Kooperatifi'nde görevli

Egeli İş İnsanları Konut Yapı Kooperatifi'nde görevli 122 kişi ise belediye personeli, inşaat, yapı, elektrik, mermer, ayrıştırma gibi alanlarda faaliyet gösteren şirketlerin sahibi ve çalışanı

Soruşturma ve Yargılama Süreci

Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da aralarında bulunduğu 139 şüpheli yakalandı. Sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden, aralarında Soyer ve Aslanoğlu'nun da bulunduğu 60'ı tutuklandı, 58 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerden 20'si emniyetten, biri savcılıktan serbest bırakıldı.

İddianame ve Ceza Talepleri

Soyer ile Aslanoğlu'nun da aralarında olduğu 65 şüpheli hakkında, "kooperatif" işlerinde yolsuzluk iddiasıyla iştirak halinde ve zincirleme şekilde; "kamu kurum ve kuruluşlarının, kamu meslek kuruluşlarının, siyasi parti, vakıf veya dernek tüzel kişiliklerinin araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına olarak nitelikli dolandırıcılık", "tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" ve bu suçlara teşebbüs suçlarından hazırlanan üçüncü iddianamede 3'er yıldan 45'er yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianame İzmir 23. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Tahliyeler ve Son Gelişmeler

Yargılama devam ederken, İZBETON AŞ yönetim kurulu üyeleri Levent İşler, Sevcan Tınaztepe, Orhan Sertaç Dölek, Mehmet Gürhan Özata ve eski İZBETON AŞ Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Alphan Bozan ara kararla tahliye edildi. Ayrıca, savunması alınan tüm tutuksuz sanıkların adli kontrol şartlarının kaldırılmasına karar verildi.



