Hukuk Müşavirliklerinin Genel Müdürlük Şeklinde Teşkilatlanması İyi Mi Oldu?

Maaşa göre haciz dönemi başlıyor!
Maaşa göre haciz dönemi başlıyor!
Tedaviyi geciktirme ve SGK'yı dolandırma iddiasında 4 Akademisyene ihraç teklifi
Tedaviyi geciktirme ve SGK'yı dolandırma iddiasında 4 Akademisyene ihraç teklifi
Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönü, günde 5 saat ulaşıma kapatılacak
Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönü, günde 5 saat ulaşıma kapatılacak
Gıda Denetimlerinde İstanbul'da 440 Milyon Lira Ceza
Gıda Denetimlerinde İstanbul'da 440 Milyon Lira Ceza
Filistinli esirler ilk kez konuştu
Filistinli esirler ilk kez konuştu
Erdoğan'ı taşıyan uçak önce pisti pas geçti, sonra indi
Erdoğan'ı taşıyan uçak önce pisti pas geçti, sonra indi
Bakan Şimşek: Tarihimizin en yüksek aylık cari fazlasını verdik
Bakan Şimşek: Tarihimizin en yüksek aylık cari fazlasını verdik
Ankara'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak
Ankara'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak
'Bayğaralar' organize suç örgütüne operasyonda 106 şüpheli yakalandı
'Bayğaralar' organize suç örgütüne operasyonda 106 şüpheli yakalandı
Rehine ve mahkümlar serbest bırakılıyor, Trump İsrailde
Rehine ve mahkümlar serbest bırakılıyor, Trump İsrailde
KYK burs ve kredi başvuruları başladı
KYK burs ve kredi başvuruları başladı
İsim değişti, kader aynı: Ayakkabı devinden kötü haber!
İsim değişti, kader aynı: Ayakkabı devinden kötü haber!
Aracından inip saldırana büyük ceza yolda
Aracından inip saldırana büyük ceza yolda
İşçi ve memur anneler arasında izin farkı kalkıyor
İşçi ve memur anneler arasında izin farkı kalkıyor
Elektrik Tüketiminde Yeni Tarife: Az Kullanan Az, Çok Kullanan Çok Ödeyecek
Elektrik Tüketiminde Yeni Tarife: Az Kullanan Az, Çok Kullanan Çok Ödeyecek
Belediyenin ekmek fabrikasında fare gezdiği iddiasıyla denetim yapıldı
Belediyenin ekmek fabrikasında fare gezdiği iddiasıyla denetim yapıldı
0-3 yaş arası çocuklara özel hastanelerde ücretsiz muayene teklifi!
0-3 yaş arası çocuklara özel hastanelerde ücretsiz muayene teklifi!
Erdoğan yarın Mısır'da yapılacak Gazze konulu zirveye katılacak
Erdoğan yarın Mısır'da yapılacak Gazze konulu zirveye katılacak
Adli Tıp Kurumu'ndan 'Rojin Kabaiş' açıklaması
Adli Tıp Kurumu'ndan 'Rojin Kabaiş' açıklaması
Ankara'da kaza: Otomobil ikiye ayrıldı, 1 ölü!
Ankara'da kaza: Otomobil ikiye ayrıldı, 1 ölü!
Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
'Ülkemizi 2026 Nisan ayında 5G ile tanıştıracağız'
'Ülkemizi 2026 Nisan ayında 5G ile tanıştıracağız'
İlk yardım tırları Gazze Şeridi'ne giriyor
İlk yardım tırları Gazze Şeridi'ne giriyor
'Batılılar karşısında omurgalı durmayı öğretemedik'
'Batılılar karşısında omurgalı durmayı öğretemedik'
Rojin'in babası: Katiller yakalanana kadar mücadele edeceğim
Rojin'in babası: Katiller yakalanana kadar mücadele edeceğim
Uçum: Terörsüz Türkiye'nin ardından demokrasi reformu başlayacak
Uçum: Terörsüz Türkiye'nin ardından demokrasi reformu başlayacak
'Mesken kiralarından yüzde 20 stopaj kesintisi' iddialarına yalanlama
'Mesken kiralarından yüzde 20 stopaj kesintisi' iddialarına yalanlama
Ankara'da Türkiye-Suriye güvenlik zirvesi
Ankara'da Türkiye-Suriye güvenlik zirvesi
KDK devreye girdi, 325 bin liralık borç 54 bin liraya düşürüldü
KDK devreye girdi, 325 bin liralık borç 54 bin liraya düşürüldü
Yeni haftada TBMM'nin gündemi yoğun
Yeni haftada TBMM'nin gündemi yoğun
Ana sayfaHaberler Memurlar.Net

Hukuk Müşavirliklerinin Genel Müdürlük Şeklinde Teşkilatlanması İyi Mi Oldu?

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi sonrası hukuk müşavirliklerinin genel müdürlük düzeyine çıkarılması, kamu yönetiminde "verimlilik" tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 13 Ekim 2025 13:14, Son Güncelleme : 13 Ekim 2025 11:15
Yazdır
Hukuk Müşavirliklerinin Genel Müdürlük Şeklinde Teşkilatlanması İyi Mi Oldu?

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmeden önce bakanlıkların hukuk hizmetleri birimleri "Hukuk Müşavirliği" adıyla danışma birimi olarak görev yapıyordu. Yeni sistemle birlikte bu birimler "Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü" düzeyine yükseltildi. Ancak bu değişikliğin hem idari hem de mali açıdan etkinlik sorunu yarattığı yönünde tartışmalar sürüyor.

Eski sistemde hukuk müşavirlikleri nasıl çalışıyordu?

3046 sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında Kanun kapsamında hukuk müşavirlikleri, bakanlıkların danışma ve denetim birimi olarak konumlandırılmıştı. Bu birimler;

  • Bakanlığa ve bağlı kuruluşlara hukuki konularda görüş vermek,
  • Mevzuat taslakları hakkında değerlendirme yapmak,
  • Adli ve idari davalara ilişkin evrakı hazırlamak,
  • Dava süreçlerini koordine etmek gibi görevler üstleniyordu.

Hukuk müşavirliklerinin ana hizmet birimleri gibi geniş bir teşkilata sahip olması ise yasal olarak mümkün değildi.

Neden genel müdürlük düzeyinde değillerdi?

3046 sayılı Kanun, danışma, denetim ve yardımcı hizmet birimlerinin genel müdürlük düzeyinde teşkilatlanmasına izin vermiyordu. İstisnalar dışında hukuk müşavirlikleri, yalnızca danışmanlık fonksiyonlarıyla sınırlı şekilde yapılandırılmıştı.

Yeni sistemle ne değişti?

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile hukuk müşavirlikleri genel müdürlük statüsüne çıkarıldı. Bu değişiklikle birlikte birimlerde:
Genel Müdür,
Genel Müdür Yardımcıları,
Daire Başkanlıkları,
Avukatlar ve idari personel görev yapmaya başladı.

Ancak hukuk hizmetlerinin bakanlıkların ana faaliyet alanı olmaması nedeniyle bu yapılanmanın verimlilik ve kaynak kullanımı açısından gereksiz bir büyüme yarattığı ortadadır.

Kamuya faydası tartışmalı

Uzmanlara göre hukuk müşavirliği statüsündeki bir yapılanma, bakanlık işleyişinde herhangi bir aksama yaratmadan görevleri yerine getirebilir. Bu nedenle "tasarruf tedbirleri" çerçevesinde söz konusu genel müdürlüklerin yeniden müşavirlik düzeyine çekilmesinin, hem personel dengesi hem de bütçe kullanımı açısından fayda sağlayacağı belirtiliyor.

Kararname gözden geçirilebilir

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü'nün ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ni yeniden değerlendirmesi, kamu yönetimi çevrelerinde sıkça dile getirilen bir öneri. Bu adımın, benzer şekilde genişleyen diğer yardımcı hizmet birimlerinde de tasarruf ve verimlilik yaratabileceği ifade ediliyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber