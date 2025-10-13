Maaşa göre haciz dönemi başlıyor!
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

'Bayğaralar' organize suç örgütüne operasyonda 106 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana merkezli 10 ilde 'Bayğaralar' organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 106 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Haber Giriş : 13 Ekim 2025 12:22, Son Güncelleme : 13 Ekim 2025 13:49
'Bayğaralar' organize suç örgütüne operasyonda 106 şüpheli yakalandı

Adana İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğümüzce elebaşılığını Ramazan Bayğara'nın (yurt dışı firar) yaptığı Bayğaralar Organize Suç Örgütüne yönelik 10 aydır devam eden çalışmalar sonucu şüphelilerin; suç işlemek amacıyla örgüt kurma, kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, uyuşturucu madde ticareti yapma, silahlı tehdit, mala zarar verme, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, 6136 sayılı kanuna muhalefet, nitelikli yağma, haraç ve özel hayatın gizliliğini ihlal suçları olmak üzere toplam 54 ayrı olay gerçekleştirdikleri tespit edildi.

Adana merkezli İzmir, Antalya, İstanbul, Trabzon, Van, Kilis, Bitlis, Ankara ve Kocaeli olmak üzere 10 ilde 403 adrese yönelik 800 ekip ve 2 bin personelin katılımıyla düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 106 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonlarda 4 adet el yapımı patlayıcı, 27 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet AK-47 tüfeği, 2 adet otomatik tabanca, 38 bin 915 adet uyuşturucu hap ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"İstihbarat birimlerimizin ve güvenlik güçlerimizin koordineli çalışmalarıyla, hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için, organize suç örgütlerine yönelik yürüttüğümüz mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın duyarlılığı bu mücadelemizde çok önemli. Şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezi'mize bildirin. Biz gereğini yapalım. Emeği geçenleri tebrik ediyorum."

