Bakan Uraloğlu: 5G birçok alanda dönüşümün anahtarı olacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, 16 Ekim'de ihalesi yapılacak 5G teknolojisine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

4,5G'ye kıyasla yalnızca hız açısından değil, mimari ve fonksiyonel bakımdan da çok önemli yenilikler barındıran 5G'nin, Türkiye için stratejik bir adım olduğunu belirten Uraloğlu, "Bu teknoloji sayesinde sadece iletişim değil, endüstri, sağlık ve ulaşım gibi birçok alan yeniden şekillenecek. 5G, makineler arası iletişimden yapay zekaya kadar birçok alanda dönüşümün anahtarı olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, 5G teknolojisinin, iletişimde hızın ve kalitenin yeni adı olacağını aktararak, önceki nesil teknolojilere kıyasla çok daha yüksek veri hızları ve kapasite sunabilen bu teknoloji sayesinde kullanıcıların, yüksek çözünürlüklü videoları kesintisiz izleyebileceğini ve büyük veri dosyalarını kısa sürede indirebileceğini kaydetti.

5G teknolojisinin yoğun cihaz bağlantısı sağlayarak akıllı şehirlerin temel altyapısını oluşturacağına işaret eden Uraloğlu, "Bir fabrikada binlerce makinenin birbiriyle eş zamanlı şekilde iletişim kurması, şehirlerdeki sensör sistemlerinin senkronize çalışması mümkün olacak. Bu da üretimde verimlilikten afet yönetimine kadar pek çok alanda gelişim sağlayacak." ifadesini kullandı.

Her kullanım amacına özel ağ dilimleri

Uraloğlu, 5G'nin ağ dilimleme (network slicing) teknolojisiyle, aynı altyapı üzerinde farklı kullanıcı ihtiyaçlarına göre sanal ağlar kurulabileceğini belirterek, bir dilimin, akıllı araçlar için ultra düşük gecikmeyle, diğerinin ise video yayınları için yüksek hızla çalışabileceğini ve bu sayede her sektöre özel çözümler geliştirilebileceğini aktardı.

Ultra düşük gecikmelerle gerçek zamanlı uygulamaların mümkün hale geleceğinin altını çizen Uraloğlu, 5G'nin sunduğu başlıca avantajlara ilişkin şu bilgileri verdi:

"5G'nin neredeyse anlık tepki süresi, otonom araçların anlık karar vermesi, uzaktan yapılan ameliyatlar ve sanal gerçeklik gibi gerçek zamanlı uygulamalar için hayati önem taşıyor. İletişimdeki bu anlık tepki kabiliyeti, pek çok sektörde gerçek zamanlı etkileşimlerin güvenli ve verimli şekilde gerçekleştirilmesini mümkün kılacak."

İhale 16 Ekim'de, hizmet başlangıcı 1 Nisan 2026'da

Uraloğlu, 5G hizmetlerinin Türkiye'de halihazırda belirli alanlarda denendiğini hatırlatarak, İstanbul Havalimanı, 4 büyük futbol kulübünün stadyumları ve TBMM'de bu teknolojinin kullanıldığını belirtti.

5G'nin yaygın kullanımı için gerekli sürecin hızla ilerlediğini bildiren Uraloğlu, şunları kaydetti:

"16 Ekim'de gerçekleştireceğimiz 5G ihalesine üç mobil şebeke işletmecimiz katılabilecek. Bu ihalenin ardından, işletmecilerimiz 1 Nisan 2026 tarihi itibarıyla 5G hizmeti sunmaya başlayacak. Yerli üretimi önceleyen, rekabeti teşvik eden ve teknolojik sıçramayı hedefleyen bu süreçle birlikte Türkiye'nin dijital geleceğini inşa edeceğiz."