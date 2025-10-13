Bakan Şimşek: Tarihimizin en yüksek aylık cari fazlasını verdik

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ağustos ayı ödemeler dengesi verilerini açıkladı.

Cari denge ağustos ayında 5 milyar 455 milyon dolarlık fazla verdi. Temmuz ayında da 1 milyar 705 milyon dolarlık cari fazla verilmişti.

Açıklanan verilerin ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek değerlendirme yaptı.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Şimşek, dış finansman ihtiyacının azaldığını söyledi.

Şimşek, "Ağustosta 5,5 milyar dolar ile tarihimizin en yüksek aylık cari fazlasını verdik. Böylece yıllık cari açık 18,3 milyar dolara gerilerken 2023 yılı Mayıs ayına göre iyileşme 37,6 milyar dolar oldu. Cari açıktaki bu iyileşme ülkemizin dış finansman ihtiyacını azaltıyor. Nitekim 2023 yılı haziran ayında milli gelire oranla yüzde 23 olan brüt dış finansman ihtiyacının, 2025'te yaklaşık yüzde 17'ye gerileyeceği öngörülüyor. Azalan döviz ihtiyacı, artan dış finansmana erişim ve yüksek rezervlerimiz sayesinde makro finansal dayanıklılığımız güçleniyor." ifadelerini kullandı.