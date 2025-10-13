Bakan Bolat: Cari fazlamız tüm zamanların en yüksek seviyesinde

Ticaret Bakanı Bolat, NSosyal hesabından, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ağustos ayı ödemeler dengesi verilerini değerlendirdi.

Ocak-ağustos döneminde cari işlemler açığının 15,8 milyar dolar olarak gerçekleştiğini belirten Bolat, Orta Vadeli Program hedeflerine göre bu yılın sonunda cari işlemler açığının 22,6 milyar dolar olacağının, cari açığın milli gelire oranının da yüzde 1,4 gibi makul bir seviyede gerçekleşeceğinin tahmin edildiğini aktardı.

Bolat, hizmet ihracatında da güçlü seyrin devam ettiğine dikkati çekerek, hizmet ihracatının ağustosta yıllıklandırılmış bazda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,1 artışla 119,9 milyar dolara ulaştığını bildirdi.

Yıllıklandırılmış mal ve hizmet ihracatı toplamının da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,8 artarak 389 milyar dolara yükseldiğini anımsatan Bolat, şu ifadeleri kullandı:

"Böylece yılın başında hedeflenen 390 milyar dolarlık mal ve hizmet ihracatı ağustosta başarıldı. Ağustosta cari işlemler hesabı 5 milyar 455 milyon dolar fazla ile tüm zamanların en yüksek seviyesinde gerçekleşti. Böylelikle yıllıklandırılmış cari işlemler açığı 18 milyar 282 milyon dolara geriledi. Bakanlığımız tahminlerine göre eylülde cari işlemler dengesinde 1 milyar dolar civarında fazla verilmesi beklenmektedir."

"İstihdamı artırıyor, sanayimizin rekabet gücünü güçlendiriyoruz"

Bolat, seyahat gelirlerinin ağustos ayında yıllıklandırılmış bazda 58,1 milyar dolar, taşımacılık gelirlerinin de 41,5 milyar dolar olarak gerçekleştiğini belirtti.

Küresel ölçekte zayıf talep, ticaret gerilimleri ve bölgesel çatışmalara rağmen hem mal hem de hizmet ihracatının artmaya devam ettiğine dikkati çeken Bolat, şunları kaydetti:

"Enflasyonla mücadelede kararlılığımızı korurken istihdamı artırıyor, sanayimizin rekabet gücünü kalıcı biçimde güçlendiriyor ve yüksek teknolojili üretimdeki kazanımlarımızı koruyarak sürdürülebilir büyüme dinamiklerimizi daha da sağlamlaştırıyoruz. Bu olumlu gelişmeler sayesinde cari işlemler açığı tarihsel ortalamaların altında seyretmeye devam ediyor. Önümüzdeki dönemde bir taraftan üreticilerimizi haksız ithalat baskısına karşı korumaya, diğer taraftan küresel ekonomideki dönüşümleri de dikkate alarak ülkemizin küresel ticaretteki konumunu sürdürülebilir şekilde güçlendirmeye yönelik politikalara devam edeceğiz."