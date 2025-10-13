İran, askeri saldırı ihtimaline karşı tam teyakkuzda olduğunu vurguladı

Maaşa göre haciz dönemi başlıyor!
Maaşa göre haciz dönemi başlıyor!
Tedaviyi geciktirme ve SGK'yı dolandırma iddiasında 4 Akademisyene ihraç teklifi
Tedaviyi geciktirme ve SGK'yı dolandırma iddiasında 4 Akademisyene ihraç teklifi
Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönü, günde 5 saat ulaşıma kapatılacak
Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönü, günde 5 saat ulaşıma kapatılacak
Gıda Denetimlerinde İstanbul'da 440 Milyon Lira Ceza
Gıda Denetimlerinde İstanbul'da 440 Milyon Lira Ceza
Filistinli esirler ilk kez konuştu
Filistinli esirler ilk kez konuştu
Erdoğan'ı taşıyan uçak önce pisti pas geçti, sonra indi
Erdoğan'ı taşıyan uçak önce pisti pas geçti, sonra indi
Bakan Şimşek: Tarihimizin en yüksek aylık cari fazlasını verdik
Bakan Şimşek: Tarihimizin en yüksek aylık cari fazlasını verdik
Ankara'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak
Ankara'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak
'Bayğaralar' organize suç örgütüne operasyonda 106 şüpheli yakalandı
'Bayğaralar' organize suç örgütüne operasyonda 106 şüpheli yakalandı
Rehine ve mahkümlar serbest bırakılıyor, Trump İsrailde
Rehine ve mahkümlar serbest bırakılıyor, Trump İsrailde
KYK burs ve kredi başvuruları başladı
KYK burs ve kredi başvuruları başladı
İsim değişti, kader aynı: Ayakkabı devinden kötü haber!
İsim değişti, kader aynı: Ayakkabı devinden kötü haber!
Aracından inip saldırana büyük ceza yolda
Aracından inip saldırana büyük ceza yolda
İşçi ve memur anneler arasında izin farkı kalkıyor
İşçi ve memur anneler arasında izin farkı kalkıyor
Elektrik Tüketiminde Yeni Tarife: Az Kullanan Az, Çok Kullanan Çok Ödeyecek
Elektrik Tüketiminde Yeni Tarife: Az Kullanan Az, Çok Kullanan Çok Ödeyecek
Belediyenin ekmek fabrikasında fare gezdiği iddiasıyla denetim yapıldı
Belediyenin ekmek fabrikasında fare gezdiği iddiasıyla denetim yapıldı
0-3 yaş arası çocuklara özel hastanelerde ücretsiz muayene teklifi!
0-3 yaş arası çocuklara özel hastanelerde ücretsiz muayene teklifi!
Erdoğan yarın Mısır'da yapılacak Gazze konulu zirveye katılacak
Erdoğan yarın Mısır'da yapılacak Gazze konulu zirveye katılacak
Adli Tıp Kurumu'ndan 'Rojin Kabaiş' açıklaması
Adli Tıp Kurumu'ndan 'Rojin Kabaiş' açıklaması
Ankara'da kaza: Otomobil ikiye ayrıldı, 1 ölü!
Ankara'da kaza: Otomobil ikiye ayrıldı, 1 ölü!
Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
'Ülkemizi 2026 Nisan ayında 5G ile tanıştıracağız'
'Ülkemizi 2026 Nisan ayında 5G ile tanıştıracağız'
İlk yardım tırları Gazze Şeridi'ne giriyor
İlk yardım tırları Gazze Şeridi'ne giriyor
'Batılılar karşısında omurgalı durmayı öğretemedik'
'Batılılar karşısında omurgalı durmayı öğretemedik'
Rojin'in babası: Katiller yakalanana kadar mücadele edeceğim
Rojin'in babası: Katiller yakalanana kadar mücadele edeceğim
Uçum: Terörsüz Türkiye'nin ardından demokrasi reformu başlayacak
Uçum: Terörsüz Türkiye'nin ardından demokrasi reformu başlayacak
'Mesken kiralarından yüzde 20 stopaj kesintisi' iddialarına yalanlama
'Mesken kiralarından yüzde 20 stopaj kesintisi' iddialarına yalanlama
Ankara'da Türkiye-Suriye güvenlik zirvesi
Ankara'da Türkiye-Suriye güvenlik zirvesi
KDK devreye girdi, 325 bin liralık borç 54 bin liraya düşürüldü
KDK devreye girdi, 325 bin liralık borç 54 bin liraya düşürüldü
Yeni haftada TBMM'nin gündemi yoğun
Yeni haftada TBMM'nin gündemi yoğun
Ana sayfaHaberler Dünya

İran, askeri saldırı ihtimaline karşı tam teyakkuzda olduğunu vurguladı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, saldırı tehditlerine karşı silahlı kuvvetlerin ülkenin egemenliğini savunma konusunda tam teyakkuzda olduğunu söyledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Ekim 2025 15:14, Son Güncelleme : 13 Ekim 2025 15:25
Yazdır
İran, askeri saldırı ihtimaline karşı tam teyakkuzda olduğunu vurguladı

Bekayi, başkent Tahran'daki Dışişleri Bakanlığı binasında düzenlediği basın toplantısında, ülkesinin dış politika gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İran'ın haziranda İsrail ve ABD'nin saldırılarına karşı kendini savunduğunu hatırlatarak, sonraki süreçte de askeri yeteneklerini güçlendirmek ve saldırı ihtimalinin önüne geçmek için tüm kapasitelerini kullanmaya devam ettiklerini ifade etti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında geçen hafta gerçekleşen bir telefon görüşmesinde, İsrail'in İran ile yeni bir çatışma istemediği yönünde mesaj verdiği yönündeki bilginin sorulması üzerine Bekayi, "Dost ülkelerin görüş ve önerilerini dikkatle dinliyoruz. Aynı zamanda, devam eden gelişmelere karşı tam bir teyakkuz halindeyiz ve siyonist rejimin aldatıcı sicili göz önüne alındığında, her düzeyde teyakkuz halinde olmanın elzem olduğuna inanıyoruz." diye konuştu.

Bekayi, İran'ın Şarm el-Şeyh'de düzenlene Gazze zirvesine aldığı daveti reddetmesinin sorulması üzerine "Mısır Cumhurbaşkanından (Abdulfettah es-Sisi) bir davet aldık ve davetin tüm yönleri dikkatlice incelendi. Herhangi bir kararın olumlu ve olumsuz yönleri tartıldı ve nihayetinde ülkenin çıkarlarına hizmet edecek bir karara vardık." dedi.

Afganistan ve Pakistan arasındaki çatışmaya ilişkin olarak da Bekayi, "Afganistan ve Pakistan bizim Müslüman komşularımızdır ve herhangi bir gerginliğin iki ülkenin sınırlarının ötesinde sonuçları olacaktır. Her iki taraf arasında diyalog çağrısında bulunduk." ifadelerini kullandı.

ABD ile nükleer konuda müzakere ihtimalini de değerlendiren Bekayi, haziranda müzakere süreci devam ederken saldırılara uğradıklarını hatırlatarak, ABD ile müzakere konusunda "acı bir deneyime" sahip olduklarını söyledi.

Buna karşılık diplomasiye kapıları kapatmadıklarını vurgulayan Bekayi, "Gelecekte, açık görüşlülükle ve İran'ın çıkarları ve çıkarları doğrultusunda, sistem hangi tarafla diplomasi ve diyaloğun ülkenin çıkarlarıyla uyumlu olduğu sonucuna varırsa, gerekli kararı onunla vereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber