Maaş haczine kademeli sistem geliyor: Kesinti oranı artacak!
Tedaviyi geciktirme ve SGK'yı dolandırma iddiasında 4 Akademisyene ihraç teklifi
Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönü, günde 5 saat ulaşıma kapatılacak
Gıda Denetimlerinde İstanbul'da 440 Milyon Lira Ceza
Filistinli esirler ilk kez konuştu
Erdoğan'ı taşıyan uçak önce pisti pas geçti, sonra indi
Bakan Şimşek: Tarihimizin en yüksek aylık cari fazlasını verdik
Ankara'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak
'Bayğaralar' organize suç örgütüne operasyonda 106 şüpheli yakalandı
Rehine ve mahkümlar serbest bırakılıyor, Trump İsrailde
KYK burs ve kredi başvuruları başladı
İsim değişti, kader aynı: Ayakkabı devinden kötü haber!
Aracından inip saldırana büyük ceza yolda
İşçi ve memur anneler arasında izin farkı kalkıyor
Elektrik Tüketiminde Yeni Tarife: Az Kullanan Az, Çok Kullanan Çok Ödeyecek
Belediyenin ekmek fabrikasında fare gezdiği iddiasıyla denetim yapıldı
0-3 yaş arası çocuklara özel hastanelerde ücretsiz muayene teklifi!
Erdoğan yarın Mısır'da yapılacak Gazze konulu zirveye katılacak
Adli Tıp Kurumu'ndan 'Rojin Kabaiş' açıklaması
Ankara'da kaza: Otomobil ikiye ayrıldı, 1 ölü!
Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
'Ülkemizi 2026 Nisan ayında 5G ile tanıştıracağız'
İlk yardım tırları Gazze Şeridi'ne giriyor
'Batılılar karşısında omurgalı durmayı öğretemedik'
Rojin'in babası: Katiller yakalanana kadar mücadele edeceğim
Uçum: Terörsüz Türkiye'nin ardından demokrasi reformu başlayacak
'Mesken kiralarından yüzde 20 stopaj kesintisi' iddialarına yalanlama
Ankara'da Türkiye-Suriye güvenlik zirvesi
KDK devreye girdi, 325 bin liralık borç 54 bin liraya düşürüldü
Yeni haftada TBMM'nin gündemi yoğun
Islak mendil ve dezenfektan kullandı, ehliyetinden oldu

Diyarbakır'da 44 yaşındaki Dilek Arslan Bal, katıldığı kına dönüşü uğradığı benzinlikte dezenfaktan ve ıslak mendil kullandı. Seyir halindeyken çevirmeye giren Bal, alkolmetreye göre 0.61 promil alkollü çıktı. Ehliyetine el konulan ve ceza kesilen Bal, hiç vakit kaybetmeden gittiği hastanede yapılan tahlillerde alkol kullanmadığını kesinleştirdi. Ödediği ceza ve ehliyeti iade edilen Bal, 4 yıl sonra gittiği adliyede kararın istinaf edildiğini öğrenince bir şok daha yaşayarak, ''Alkollü olmadığım ortada karar neden istinafa gönderildiğini anlamadım'' dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 13 Ekim 2025 15:35, Son Güncelleme : 13 Ekim 2025 15:36
Diyarbakır'da yaşayan Dilek Arslan Bal, 18 Eylül 2021'de saat gece 00.30 sularında bir yakınının kınasına katılmak için yola çıktı. Ailesi ile birlikte ağabeyinden ödünç aldığı arabayla yola çıkan Bal, kına dönüşü Silvan yolunda bir benzinlikte durarak yakıt alıp ihtiyaçlarını giderdi. Burada hem ıslak mendil hem de dezenfektan kullanan Bal, aracına binip yoluna devam etti.

Diyarbakır girişinde polis uygulama noktasına giren Bal'a güvenlik güçleri ehliyet ve ruhsatını sordu. Evraklarını veren Bal'a daha sonra alkolmetreyi üflemesi istendi. Bir an bile tereddüt etmeden alkolmetreyi üfleyen Bal, çıkan sonuç karşısında neye uğradığını şaşırdı. Alkolmetreye göre 0.61 promil alkollü olduğu belirlenen Bal, bir hata olduğunu, asla alkol kullanmadığını belirtse de sonucu değiştiremedi.

Ailesine haber veren Bal, yakınları ile birlikte birlikte Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesinin yolunu tuttu. Burada hemşire ile sohbet eden bal, alkolün nasıl çıkmış olabileceği ile ilgili bilgi almak istedi. Hemşire gazlı içecek, dezenfektan ve ıslak mendil kullanımının bazen alkolmetreyi yanıltabileceğini ifade etti.

18 Eylül 2021 gece 00.21'de uygulamaya giren Bal, 02.00'da tahlillerini verdi. Tahlil sonucu temiz çıkan ve alkol kullanmadığı belirlenen Bal, avukatı aracılığıyla mahkemeye başvurdu. Alkol kullanmadığı ortaya çıkan Bal'a yazılan ceza iptal edilirken el konulan ehliyeti de iade edildi. Aradan geçen 4 yılın ardından adliyeye giden Bal, kararın istinafa gönderildiğini öğrenince ikinci bir şok daha geçirdi. Her şeyin ortada olduğunu ve hayatı boyunca ağzına alkol koymadığını belirten Bal, şimdi istinaftan gelecek kararı bekliyor.

''Önce kamera şakası zannettim''

Yaşadığı süreç ile ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan Dilek Arslan Bal, ''Silvan Yolu üzerinde, kına gecesi dönüşü sırasında uygulamaya takıldım. Alkolmetreyi uzattılar, üfledim. 0.61 promil alkollüsün dediler. Doğrusu çok şaşırdım, önce kamera şakası zannettim. 'Memur bey, bu bir kamera şakası mı?' diye sordum. 'Hayır, sağa çek' dedi. Aracı sağa çektim. Ehliyetimi aldılar, ardından 'Aracı bağlayacağız' dediler. Araç bana ait değildi, kardeşimin aracını kullanıyordum. O dönem bin 349 lira ceza yazdılar ve ehliyetime 6 ay süreyle el koydular. Oysa ben herhangi bir alkol almamıştım. Kına gecesi ortamında gazlı içecek içmiş olabilirim, dezenfektan ya da ıslak mendil kullanmış olabilirim. Polisler de zaten bunların etkileyebileceğini söyledi, hemşire de aynı şekilde. Ben de o sırada bu ürünleri kullanmıştım. Zaten asıl önemli olan kan tahlili sonuçlarıydı. Tahlil sonuçlarım negatif çıktı. Kendime güveniyordum, alkollü olmadığım kesindi. Ancak buna rağmen dosyam istinafa gönderilmiş. Nedenini anlamadım. Hem haklı taraf benim, hem de dosya istinafa gitmiş. Gerçekten merak ediyorum, neden istinafa gönderilmiş olabilir diye. Haklı olduğum ortaya çıkınca kesilen ceza iade edildi ve ehliyetim de verildi'' diye konuştu.

