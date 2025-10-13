Trump'tan Erdoğan'a: Ne zaman başım sıkışsa hep yanımda oldu
Trump'tan Erdoğan'a: Ne zaman başım sıkışsa hep yanımda oldu
Asgari Ücret ne kadar olacak? İşte masadaki 5'li senaryo!
Asgari Ücret ne kadar olacak? İşte masadaki 5'li senaryo!
Öğrencinin akrabaları okul müdürü ve öğretmene saldırdı: 1 tutuklama
Öğrencinin akrabaları okul müdürü ve öğretmene saldırdı: 1 tutuklama
'Hatay'da hala çadırda kalan depremzedeler var' iddiası yalanlandı
'Hatay'da hala çadırda kalan depremzedeler var' iddiası yalanlandı
Erdoğan karşı çıktı, diğer liderler destek verdi: Mısır'da Netanyahu krizi!
Erdoğan karşı çıktı, diğer liderler destek verdi: Mısır'da Netanyahu krizi!
Rezan Epözdemir soruşturması tamamlandı: İşte istenen ceza!
Rezan Epözdemir soruşturması tamamlandı: İşte istenen ceza!
MEB'den bağımlılıkla mücadele için psikoeğitim programları
MEB'den bağımlılıkla mücadele için psikoeğitim programları
AYM'den emsal karar: Belediyeler 'Teknik Altyapı Bedeli' alamaycak!
AYM'den emsal karar: Belediyeler 'Teknik Altyapı Bedeli' alamaycak!
Maaş haczine kademeli sistem geliyor: Kesinti oranı artacak!
Maaş haczine kademeli sistem geliyor: Kesinti oranı artacak!
Tedaviyi geciktirme ve SGK'yı dolandırma iddiasında 4 Akademisyene ihraç teklifi
Tedaviyi geciktirme ve SGK'yı dolandırma iddiasında 4 Akademisyene ihraç teklifi
Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönü, günde 5 saat ulaşıma kapatılacak
Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönü, günde 5 saat ulaşıma kapatılacak
Gıda Denetimlerinde İstanbul'da 440 Milyon Lira Ceza
Gıda Denetimlerinde İstanbul'da 440 Milyon Lira Ceza
Filistinli esirler ilk kez konuştu
Filistinli esirler ilk kez konuştu
Bakan Şimşek: Tarihimizin en yüksek aylık cari fazlasını verdik
Bakan Şimşek: Tarihimizin en yüksek aylık cari fazlasını verdik
Ankara'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak
Ankara'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak
'Bayğaralar' organize suç örgütüne operasyonda 106 şüpheli yakalandı
'Bayğaralar' organize suç örgütüne operasyonda 106 şüpheli yakalandı
Rehine ve mahkümlar serbest bırakılıyor, Trump İsrailde
Rehine ve mahkümlar serbest bırakılıyor, Trump İsrailde
KYK burs ve kredi başvuruları başladı
KYK burs ve kredi başvuruları başladı
İsim değişti, kader aynı: Ayakkabı devinden kötü haber!
İsim değişti, kader aynı: Ayakkabı devinden kötü haber!
Aracından inip saldırana büyük ceza yolda
Aracından inip saldırana büyük ceza yolda
İşçi ve memur anneler arasında izin farkı kalkıyor
İşçi ve memur anneler arasında izin farkı kalkıyor
Elektrik Tüketiminde Yeni Tarife: Az Kullanan Az, Çok Kullanan Çok Ödeyecek
Elektrik Tüketiminde Yeni Tarife: Az Kullanan Az, Çok Kullanan Çok Ödeyecek
Belediyenin ekmek fabrikasında fare gezdiği iddiasıyla denetim yapıldı
Belediyenin ekmek fabrikasında fare gezdiği iddiasıyla denetim yapıldı
0-3 yaş arası çocuklara özel hastanelerde ücretsiz muayene teklifi!
0-3 yaş arası çocuklara özel hastanelerde ücretsiz muayene teklifi!
Erdoğan yarın Mısır'da yapılacak Gazze konulu zirveye katılacak
Erdoğan yarın Mısır'da yapılacak Gazze konulu zirveye katılacak
Adli Tıp Kurumu'ndan 'Rojin Kabaiş' açıklaması
Adli Tıp Kurumu'ndan 'Rojin Kabaiş' açıklaması
Ankara'da kaza: Otomobil ikiye ayrıldı, 1 ölü!
Ankara'da kaza: Otomobil ikiye ayrıldı, 1 ölü!
Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
'Ülkemizi 2026 Nisan ayında 5G ile tanıştıracağız'
'Ülkemizi 2026 Nisan ayında 5G ile tanıştıracağız'
İlk yardım tırları Gazze Şeridi'ne giriyor
İlk yardım tırları Gazze Şeridi'ne giriyor
Ana sayfaHaberler Eğitim

MEB'den bağımlılıkla mücadele için psikoeğitim programları

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğrencilerin bağımlılıklardan korunmasını ve sağlıklı yaşam becerilerini geliştirmeyi amaçlayan "psikoeğitim programları" hazırladı. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında geliştirilen programlar, aile ve öğretmenlerin dijitalleşmenin getirdiği riskler karşısında bilinçlenmelerini sağlayacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Ekim 2025 17:00, Son Güncelleme : 13 Ekim 2025 17:21
Yazdır
MEB'den bağımlılıkla mücadele için psikoeğitim programları

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğrencilerin bağımlılıklardan korunmasını desteklemek ve sağlıklı yaşam becerilerini güçlendirmek amacıyla Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında aileler ve öğretmenler için "psikoeğitim programları" hazırladı.

MEB'ten yapılan açıklamaya göre, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce öğrencilerin bedensel, zihinsel ve sosyal açıdan güçlü bireyler olarak yetişmelerini desteklemek, aile ve okul arasındaki işbirliğini güçlendirmek ve koruyucu-önleyici çalışmaların etkililiğini artırmak amacıyla kapsamlı psikoeğitim programları geliştirildi.

Programlar, hızla değişen yaşam koşulları ve dijitalleşmenin getirdiği riskler karşısında ailelerin ve öğretmenlerin bağımlılıklar konusunda bilinçlenmelerini, öğrencileri riskli davranışlardan koruyacak önleme ve yönlendirme becerilerini kazanmalarını hedefliyor.

Rehber öğretmenler ve psikolojik danışmanlar tarafından uygulanacak psikoeğitim programları, öğrencilerin bağımlılıklardan uzak duran, sağlıklı ve bilinçli bireyler olarak yetişmelerini temel alıyor.

Söz konusu programlar ile ailelerin ve öğretmenlerin edinecekleri bilgi ve beceriler, öğrencilerin yaşam boyu sağlıklı tercihler yapmalarına, güçlü irade geliştirmelerine ve topluma katkı sunmalarına destek sağlayacak.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber