Asgari Ücret ne kadar olacak? İşte masadaki 5'li senaryo!

Ocak ayı ile birlikte öncelikle memurlar ve emekliler için yeni zam dönemi devreye girerken yeni asgari ücret de uygulanmaya başlayacak. En az yüzde 28.5 artması beklenen asgari ücret bu durumda net 28 bin 404 liraya ulaşacak. Refah payı verilmesi durumunda asgari ücretin 30 bin lirayı geçmesi bekleniyor.

Aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yeni rakamı en geç 31 Aralık'ta açıklaması gerekiyor. 1 Ocak ile birlikte yürürlüğe girecek yeni brüt asgari ücret tüm gelir ve borçlanmaları da değiştirecek.

Sabah'tan Faruk Erdem'in haberine göre; asgari ücrete bağlı olarak yükselecek gelirlerden bazıları şöyle olacak:

*Asgari ücret zammıyla tüm çalışanların geliri artacak. İşverenler, sadece asgari ücretlilerin değil, daha fazla maaş alan personeline de zam yapacak. Maaşı artan çalışanların işsizlik, tazminat, iş göremezlik ödenekleri de yükselecek. Asgari ücretin direkt olarak gelirini artıracağı 8 milyona yakın işçi bulunuyor.

* Çalışanların vergi dışı bırakılacak kazanç tutarı yükselecek. Asgari ücretten vergi kaldırıldı, aynı zamanda tüm maaşlardaki asgari ücret kadar kısım da vergi dışı bırakıldı.

* İşsizlik maaşında en düşük ve en yüksek tutarlar artacak. İşsizlik maaşının en düşük rakamı asgari ücretin yüzde 40'ı kadar hesaplanıyor. En yüksek işsizlik maaşı da brüt asgari ücretin yüzde 80'i oluyor.

* Kıdem ve ihbar tazminatında en düşük tutar değişecek. Tazminatlar hesaplanırken brüt maaşlar dikkate alındığından en düşük tutar da brüt asgari ücret olacak.

* En düşük rapor parası artacak. Özellikle doğum iznindeki annelerin alacakları analık parası ve raporlu işçilere ödenen paralar en düşük olarak brüt asgari ücrete göre hesaplanıyor.

* Annelere doğum izninde verilen iş göremezlik ödeneğinde en düşük tutar yükselecek.

* Doğum izni sonrası yarı zamanlı çalışan annelere İŞKUR'un yapacağı ödeme artacak.

* Staj yapan öğrencilere verilen aylık ödeme zamlanacak.

* Sosyal yardım alanlardan çalışabilir durumda olanlara verilen iş arama ve bulma yardımı değişecek.

* BeS'te devlet katkısı limiti artacak.

* İhya yapacak esnafın ödeyeceği tutarlar değişecek.

* Sosyal yardımlardan yararlanmak için aranan gelir sınırı yükselecek.

* Genel Sağlık Sigortası'nda primin devlet tarafından ödenmesi için bakılan gelir sınırı yükselecek.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET

Brüt ücret: 26.005 TL

Net ücret: 22.104 TL

YÜZDE 28.5 ARTARSA

Brüt ücret: 33,417 TL

Net ücret: 28.403 TL

YÜZDE 30 ARTARSA

Brüt ücret: 33.807 TL

Net ücret: 28.736 TL

YÜZDE 35 ARTARSA

Brüt ücret: 35.107 TL

Net ücret: 29.841 TL

YÜZDE 40 ARTARSA

Brüt ücret: 36.407 TL

Net ücret: 30.946 TL

YÜZDE 50 ARTARSA

Brüt ücret: 39.008 TL

Net ücret: 33.156 TL