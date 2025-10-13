Trump'tan Erdoğan'a: Ne zaman başım sıkışsa hep yanımda oldu

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her zaman yanında olduğunu belirterek, "Ne zaman başım sıkışsa her zaman yanımda oldu. Çok teşekkür etmek istiyorum. Harika bir insan. Hiçbir zaman bizi yüz üstü bırakmadı" dedi.