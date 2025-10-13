Mısır Zirvesinde güldüren anlar: Erdoğan'dan Meloni'ye sigara uyarısı

TİHEK'ten tesettürlü kadını havuz kabul etmeyen derneğe ceza
TİHEK'ten tesettürlü kadını havuz kabul etmeyen derneğe ceza
İZBETON Davası'nda savcılık mütalaasını açıkladı
İZBETON Davası'nda savcılık mütalaasını açıkladı
Gayrimenkulde satışlar rekora gidiyor: İlk 9 ayda 2.3 milyona yaklaştı!
Gayrimenkulde satışlar rekora gidiyor: İlk 9 ayda 2.3 milyona yaklaştı!
Okullarda afet alarmı: 3 milyon öğrenci aynı anda tatbikat yaptı
Okullarda afet alarmı: 3 milyon öğrenci aynı anda tatbikat yaptı
Trump'tan Erdoğan'a: İhtiyacım olduğunda her zaman yanımda oldu
Trump'tan Erdoğan'a: İhtiyacım olduğunda her zaman yanımda oldu
Asgari Ücret ne kadar olacak? İşte masadaki 5'li senaryo!
Asgari Ücret ne kadar olacak? İşte masadaki 5'li senaryo!
Öğrencinin akrabaları okul müdürü ve öğretmene saldırdı: 1 tutuklama
Öğrencinin akrabaları okul müdürü ve öğretmene saldırdı: 1 tutuklama
'Hatay'da hala çadırda kalan depremzedeler var' iddiası yalanlandı
'Hatay'da hala çadırda kalan depremzedeler var' iddiası yalanlandı
Erdoğan karşı çıktı, diğer liderler destek verdi: Mısır'da Netanyahu krizi!
Erdoğan karşı çıktı, diğer liderler destek verdi: Mısır'da Netanyahu krizi!
Rezan Epözdemir soruşturması tamamlandı: İşte istenen ceza!
Rezan Epözdemir soruşturması tamamlandı: İşte istenen ceza!
MEB'den bağımlılıkla mücadele için psikoeğitim programları
MEB'den bağımlılıkla mücadele için psikoeğitim programları
AYM'den emsal karar: Belediyeler 'Teknik Altyapı Bedeli' alamaycak!
AYM'den emsal karar: Belediyeler 'Teknik Altyapı Bedeli' alamaycak!
Maaş haczine kademeli sistem geliyor: Kesinti oranı artacak!
Maaş haczine kademeli sistem geliyor: Kesinti oranı artacak!
Tedaviyi geciktirme ve SGK'yı dolandırma iddiasında 4 Akademisyene ihraç teklifi
Tedaviyi geciktirme ve SGK'yı dolandırma iddiasında 4 Akademisyene ihraç teklifi
Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönü, günde 5 saat ulaşıma kapatılacak
Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönü, günde 5 saat ulaşıma kapatılacak
Gıda Denetimlerinde İstanbul'da 440 Milyon Lira Ceza
Gıda Denetimlerinde İstanbul'da 440 Milyon Lira Ceza
Filistinli esirler ilk kez konuştu
Filistinli esirler ilk kez konuştu
Bakan Şimşek: Tarihimizin en yüksek aylık cari fazlasını verdik
Bakan Şimşek: Tarihimizin en yüksek aylık cari fazlasını verdik
Ankara'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak
Ankara'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak
'Bayğaralar' organize suç örgütüne operasyonda 106 şüpheli yakalandı
'Bayğaralar' organize suç örgütüne operasyonda 106 şüpheli yakalandı
Rehine ve mahkümlar serbest bırakılıyor, Trump İsrailde
Rehine ve mahkümlar serbest bırakılıyor, Trump İsrailde
KYK burs ve kredi başvuruları başladı
KYK burs ve kredi başvuruları başladı
İsim değişti, kader aynı: Ayakkabı devinden kötü haber!
İsim değişti, kader aynı: Ayakkabı devinden kötü haber!
Aracından inip saldırana büyük ceza yolda
Aracından inip saldırana büyük ceza yolda
İşçi ve memur anneler arasında izin farkı kalkıyor
İşçi ve memur anneler arasında izin farkı kalkıyor
Elektrik Tüketiminde Yeni Tarife: Az Kullanan Az, Çok Kullanan Çok Ödeyecek
Elektrik Tüketiminde Yeni Tarife: Az Kullanan Az, Çok Kullanan Çok Ödeyecek
Belediyenin ekmek fabrikasında fare gezdiği iddiasıyla denetim yapıldı
Belediyenin ekmek fabrikasında fare gezdiği iddiasıyla denetim yapıldı
0-3 yaş arası çocuklara özel hastanelerde ücretsiz muayene teklifi!
0-3 yaş arası çocuklara özel hastanelerde ücretsiz muayene teklifi!
Adli Tıp Kurumu'ndan 'Rojin Kabaiş' açıklaması
Adli Tıp Kurumu'ndan 'Rojin Kabaiş' açıklaması
Ankara'da kaza: Otomobil ikiye ayrıldı, 1 ölü!
Ankara'da kaza: Otomobil ikiye ayrıldı, 1 ölü!
Ana sayfaHaberler Siyasi

Mısır Zirvesinde güldüren anlar: Erdoğan'dan Meloni'ye sigara uyarısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze konulu Barış Zirvesi için bulunduğu Mısır'da, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile görüştü. Meloni'nin nasıl olduğunu sorması üzerine Erdoğan, tercüman aracılığıyla Meloni'ye dönerek "Sigarayı bıraktırmam lazım" ifadelerini kullandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 13 Ekim 2025 19:44, Son Güncelleme : 13 Ekim 2025 21:17
Yazdır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır'da İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile yaptığı görüşme sırasında kendisine sigarayı bırakması tavsiyesinde bulunarak, tercüman aracılığıyla "Sigarayı bıraktırmam lazım" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze konulu Barış Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Mısır'ın Şarm Eş-Şeyh kentinde temaslarına devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile yaptığı görüşme sırasında kendisine sigarayı bırakması tavsiyesinde bulundu. Görüşmede Meloni, Erdoğan'a nasıl olduğunu sormasının ardından Şarm Eş-Şeyh'e aynı anda geldiklerini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise iyi olduğunu ifade ederek, kendisini iyi gördüğünü belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra tercüman aracılığıyla "Sigarayı bıraktırmam lazım" ifadelerini kullandı. Meloni ise gülerek, "Biliyorum, biliyorum" cevabını verdi. Görüşme sırasında odada bulunan İngiltere Başbakanı Kier Starmer ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da iki lider arasında geçen samimi sohbete gülerek karşılık verdi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber