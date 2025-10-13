TİHEK'ten tesettürlü kadını havuz kabul etmeyen derneğe ceza
25 yıl hapisle aranan firari, yaptığı canlı yayındaki sokak tabelası ile yakalandı

Diyarbakır'da hakkında 'yağma', 'hükümlü ve tutuklunun kaçması' ve 'uyuşturucu madde kullanmak' suçlarından 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.İ., sosyal medyadaki canlı yayında arka plandaki sokak tabelasından yola çıkan polis ekiplerince yakalandı.

Haber Giriş : 13 Ekim 2025 20:56
25 yıl hapisle aranan firari, yaptığı canlı yayındaki sokak tabelası ile yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan hükümlülerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, hakkında 'yağma', 'hükümlü ve tutuklunun kaçması' ve 'uyuşturucu madde kullanmak' suçlarından toplam 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.İ.'nin yakalanması için özel ekip oluşturuldu. Ekipler, adresine daha önce yapılan operasyonlarda ulaşılamayan R.İ.'nin sosyal medya hesaplarını takibe aldı. İncelemede, sosyal medya üzerinden yapılan bir canlı yayında arka planda görülen sokak tabelası tespit edildi. Ekipler, tabeladan yola çıkarak bölgeyi daralttı. 11 Ekim'de belirlenen sokaklara dağılan ekipler, canlı yayının yapıldığı yerin izini sürdü. Yayın sonrası bir mekana giren R.İ., burada yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.İ., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

