TİHEK'ten tesettürlü kadını havuz kabul etmeyen derneğe ceza
İZBETON Davası'nda savcılık mütalaasını açıkladı
Gayrimenkulde satışlar rekora gidiyor: İlk 9 ayda 2.3 milyona yaklaştı!
Okullarda afet alarmı: 3 milyon öğrenci aynı anda tatbikat yaptı
Trump'tan Erdoğan'a: İhtiyacım olduğunda her zaman yanımda oldu
Asgari Ücret ne kadar olacak? İşte masadaki 5'li senaryo!
Öğrencinin akrabaları okul müdürü ve öğretmene saldırdı: 1 tutuklama
'Hatay'da hala çadırda kalan depremzedeler var' iddiası yalanlandı
Erdoğan karşı çıktı, diğer liderler destek verdi: Mısır'da Netanyahu krizi!
Rezan Epözdemir soruşturması tamamlandı: İşte istenen ceza!
MEB'den bağımlılıkla mücadele için psikoeğitim programları
AYM'den emsal karar: Belediyeler 'Teknik Altyapı Bedeli' alamaycak!
Maaş haczine kademeli sistem geliyor: Kesinti oranı artacak!
Tedaviyi geciktirme ve SGK'yı dolandırma iddiasında 4 Akademisyene ihraç teklifi
Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönü, günde 5 saat ulaşıma kapatılacak
Gıda Denetimlerinde İstanbul'da 440 Milyon Lira Ceza
Filistinli esirler ilk kez konuştu
Bakan Şimşek: Tarihimizin en yüksek aylık cari fazlasını verdik
Ankara'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak
'Bayğaralar' organize suç örgütüne operasyonda 106 şüpheli yakalandı
Rehine ve mahkümlar serbest bırakılıyor, Trump İsrailde
KYK burs ve kredi başvuruları başladı
İsim değişti, kader aynı: Ayakkabı devinden kötü haber!
Aracından inip saldırana büyük ceza yolda
İşçi ve memur anneler arasında izin farkı kalkıyor
Elektrik Tüketiminde Yeni Tarife: Az Kullanan Az, Çok Kullanan Çok Ödeyecek
Belediyenin ekmek fabrikasında fare gezdiği iddiasıyla denetim yapıldı
0-3 yaş arası çocuklara özel hastanelerde ücretsiz muayene teklifi!
Adli Tıp Kurumu'ndan 'Rojin Kabaiş' açıklaması
Ankara'da kaza: Otomobil ikiye ayrıldı, 1 ölü!
İBB Meclisi Ekim ayı toplantısında 'Bayrampaşa seçimleri' tartışması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) ekim ayı 1. oturumunda, AK Parti ile CHP grubu arasında Bayrampaşa Belediyesi seçimlerine ilişkin tartışma yaşandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 13 Ekim 2025 21:57, Son Güncelleme : 13 Ekim 2025 22:02
İBB'nin ekim ayı meclis toplantısının ilk oturumu, Saraçhane'deki binada gerçekleştirilen toplantıyla başladı. Saat 15.00'te başlayan toplantıda gündem dışı söz alan meclis üyeleri, Bayrampaşa Belediyesi'ndeki seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Konuşmalar sırasında bazı meclis üyeleri arasında sözlü tartışma yaşandı. Mahkeme kararını pusuladaki geçersiz oya bağladıklarını iddia eden CHP Meclis üyesi Seda Türkoğlu Çam, "Bırakın algı oyunlarını. Yürütmeyi durdurma kararının arkasından şöyle bir şey yayınladılar arkadaşlar; belediye meclis başkan vekilinin pusula oyu yargıdan dönmüş. İşte geçersiz oy buymuş, biz bunu geçerli saymışız vesaire. Aslında yapmaya çalıştıkları, oylama sürecinde mahkeme diyor ki usulsüz hiçbir şey yok. İtiraz edilen oylar dahi geçerli sayılmış. Arkadaşlar peki sonra ne oldu? Dördüncü turda da eşitlik bozulmadı, burada kuraya gittik ve kurada bizim adayımız kazandı" dedi.

Bayrampaşa Belediyesi başkan vekilliği seçimlerinde pusuladaki mühürden dolayı geçersiz olan tura ilişkin konuşan AK Parti Belediye Başkan Vekil Adayı İbrahim Akın ise, "Oylama, pusula evet ya şöyle bir şey düşünüyorum akıl tutulması dedim. Benim mecliste yine sonuna kadar karşı tarafa söylediğim şey; 'Sayın başkan Yazı İşleri Müdürlüğü sizde bize pusula budur diye göstermişsiniz. İkinci turda bir pusulada sözüm ona kaşe yanlış yere vurulmuş, biz dışarıdan getirmişiz. Niye getirelim, zaten 19 benim. Ben senin 18, 16 veya 17'e düşürsem, dışarıdan pusula getirdin de bana ama öyle bir şey yok. Senin 18 duruyor, pusula yanlış yerde. Soruyorum, peki komisyon kurulup da arkadaşlara pusula mı gösterildi. YSK biliyorsunuz nasıl yapıyor; pusulaları yapıyor, kura çekimi yapıyor, isimleri koyuyor. Bizde öyle bir şey yok. Yazı işleri geldik salona girdik, pusulamız önümüze geldi ve mühürleyen arkadaşımız Deniz Bey de orada vurdu. Peki, dışarıdan pusula geldiyse nerede bu fazlalık? Başkanım bölmek için söylemiyorum kusura bakma, nerede? Burada sizin 15 üyeniz var, 4 bağımsız var, 19 bende dediğiniz zaman. Ben pusuladaki sonuçtan bahsediyorum. Sayın başkan hani dışarıdan getirmişiz ya maalesef biz çalmayı beceremiyoruz. İşte çalsaydık 18 olmazdı, işte mesele burada patlıyor. Burada başlıyor çirkefliğin senaryosu" diye konuştu.

Mahkemenin iptal kararına da değinen Akın, "Bakın o pusulaları istememin sebebi, 'yönetim noktasında kendi menfaatinize karar verdiğiniz için' diyor. İdare mahkemesi diyor ki 'İbrahim Kahraman'ın birinci başkan vekili olarak meclisi yönetmesine de, hukuksal olarak aday olduğu için bir ibare yok ama tarafsızlık ilkesini korumak şartıyla' diyor. Seda Hanım gösterir misiniz o pusulaları. O pusulada çizikten kabul edilen, hiyeroglif çivi yazısına döndürülen pusula da iptal ediliyor ya burada kahraman ibaresi. Kendi menfaatine geçtiği için yürütmeyi durdurma davası bu yüzden çıkıyor. Bu olayı da saptırmayın burada, bakın kahramandan dolayı iptal ediyorum. Teşekkür ediyorum ben diyor ya idare mahkemesi, hakimler şöyle böyle diyor. Hakim zan altında da kalsa bakın ifade ediyorum bütün tutanaklar, divana yaptığımız itirazlar, hepsi ortada. Bakın çok açık ve net" dedi.

Toplantı, gündemdeki diğer maddelerin görüşülmesiyle devam etti.

