Minik Çağan için gerekli para toplandı, binlerce taraftar yeşil beyaz balon uçurdu

AYM, Tarım ve Orman Bakanlığı kadrolarına ilişkin iptal davasını reddetti
AYM, Tarım ve Orman Bakanlığı kadrolarına ilişkin iptal davasını reddetti
Doçentlik Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı
Doçentlik Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı
MEB'in yeni okul kıyafeti düzenlemesi sahadan tam not aldı
MEB'in yeni okul kıyafeti düzenlemesi sahadan tam not aldı
O ilde eğitim seferberliği: 2 haftada 20 kız öğrenci okula döndürüldü
O ilde eğitim seferberliği: 2 haftada 20 kız öğrenci okula döndürüldü
TİHEK'ten tesettürlü kadını havuz kabul etmeyen derneğe ceza
TİHEK'ten tesettürlü kadını havuz kabul etmeyen derneğe ceza
İZBETON Davası'nda savcılık mütalaasını açıkladı
İZBETON Davası'nda savcılık mütalaasını açıkladı
Gayrimenkulde satışlar rekora gidiyor: İlk 9 ayda 2.3 milyona yaklaştı!
Gayrimenkulde satışlar rekora gidiyor: İlk 9 ayda 2.3 milyona yaklaştı!
Okullarda afet alarmı: 3 milyon öğrenci aynı anda tatbikat yaptı
Okullarda afet alarmı: 3 milyon öğrenci aynı anda tatbikat yaptı
Trump'tan Erdoğan'a: İhtiyacım olduğunda her zaman yanımda oldu
Trump'tan Erdoğan'a: İhtiyacım olduğunda her zaman yanımda oldu
Asgari Ücret ne kadar olacak? İşte masadaki 5'li senaryo!
Asgari Ücret ne kadar olacak? İşte masadaki 5'li senaryo!
Öğrencinin akrabaları okul müdürü ve öğretmene saldırdı: 1 tutuklama
Öğrencinin akrabaları okul müdürü ve öğretmene saldırdı: 1 tutuklama
'Hatay'da hala çadırda kalan depremzedeler var' iddiası yalanlandı
'Hatay'da hala çadırda kalan depremzedeler var' iddiası yalanlandı
Erdoğan karşı çıktı, diğer liderler destek verdi: Mısır'da Netanyahu krizi!
Erdoğan karşı çıktı, diğer liderler destek verdi: Mısır'da Netanyahu krizi!
Rezan Epözdemir soruşturması tamamlandı: İşte istenen ceza!
Rezan Epözdemir soruşturması tamamlandı: İşte istenen ceza!
MEB'den bağımlılıkla mücadele için psikoeğitim programları
MEB'den bağımlılıkla mücadele için psikoeğitim programları
AYM'den emsal karar: Belediyeler 'Teknik Altyapı Bedeli' alamaycak!
AYM'den emsal karar: Belediyeler 'Teknik Altyapı Bedeli' alamaycak!
Maaş haczine kademeli sistem geliyor: Kesinti oranı artacak!
Maaş haczine kademeli sistem geliyor: Kesinti oranı artacak!
Tedaviyi geciktirme ve SGK'yı dolandırma iddiasında 4 Akademisyene ihraç teklifi
Tedaviyi geciktirme ve SGK'yı dolandırma iddiasında 4 Akademisyene ihraç teklifi
Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönü, günde 5 saat ulaşıma kapatılacak
Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönü, günde 5 saat ulaşıma kapatılacak
Gıda Denetimlerinde İstanbul'da 440 Milyon Lira Ceza
Gıda Denetimlerinde İstanbul'da 440 Milyon Lira Ceza
Filistinli esirler ilk kez konuştu
Filistinli esirler ilk kez konuştu
Bakan Şimşek: Tarihimizin en yüksek aylık cari fazlasını verdik
Bakan Şimşek: Tarihimizin en yüksek aylık cari fazlasını verdik
Ankara'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak
Ankara'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak
'Bayğaralar' organize suç örgütüne operasyonda 106 şüpheli yakalandı
'Bayğaralar' organize suç örgütüne operasyonda 106 şüpheli yakalandı
Rehine ve mahkümlar serbest bırakılıyor, Trump İsrailde
Rehine ve mahkümlar serbest bırakılıyor, Trump İsrailde
KYK burs ve kredi başvuruları başladı
KYK burs ve kredi başvuruları başladı
İsim değişti, kader aynı: Ayakkabı devinden kötü haber!
İsim değişti, kader aynı: Ayakkabı devinden kötü haber!
Aracından inip saldırana büyük ceza yolda
Aracından inip saldırana büyük ceza yolda
İşçi ve memur anneler arasında izin farkı kalkıyor
İşçi ve memur anneler arasında izin farkı kalkıyor
Elektrik Tüketiminde Yeni Tarife: Az Kullanan Az, Çok Kullanan Çok Ödeyecek
Elektrik Tüketiminde Yeni Tarife: Az Kullanan Az, Çok Kullanan Çok Ödeyecek
Ana sayfaHaberler Yaşam

Minik Çağan için gerekli para toplandı, binlerce taraftar yeşil beyaz balon uçurdu

Bursa'da yaşayan SMA hastası 6 aylık Çağan Ata Taran'ın tedavisi için gerekli olan para, Bursa Valiliği onayıyla başlatılan kampanyayla tamamlandı. Almanya'da tedavi görecek minik Çağan'ı sevenleri ve Bursaspor taraftarı gökyüzüne bıraktıkları binlerce balonla uğurladı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 13 Ekim 2025 23:36, Son Güncelleme : 13 Ekim 2025 23:46
Yazdır
Minik Çağan için gerekli para toplandı, binlerce taraftar yeşil beyaz balon uçurdu

Bursa'da Aleyna ve Ahmet Miraç Taran çiftinin oğulları Çağan Ata Taran'a 18 günlükken SMA teşhisi konuldu. Vakit kaybetmeden harekete geçen aile, 15 Mayıs 2025 tarihinde valilik onayı ile tedavi için toplanması gereken 1 milyon 683 bin 678 euro için yardım kampanyası başlattı. Bursaspor'un da kampanyanın duyurulması için destek olduğu para, 145 günün sonunda toplandı. Vize işlemlerini başlatan aile, ekim ayının sonuna kadar tedavi için Almanya'ya gidecek.

Mutluluklarını yakınları, destek verenler ve Bursaspor ile paylaşmak isteyen Taran ailesi, gerekli duyuruları yaptıktan sonra Bursaspor-Menemen FK maçında Çağan Ata için binlerce balonu taraftarlarla birlikte gökyüzüyle buluşturdu. Aile maç öncesinde de sevenleriyle Hüdavendigar Parkı'nda bir araya geldi. Duygusal anların yaşandığı programda aile üyeleri, destek veren herkese teşekkür etti.

Çağan Ata'nın annesi Aleyna Taran, bu etkinliğin hem Çağan'a güzel bir hatıra bırakmak hem de benzer süreçlerden geçen ailelere umut olmak amacı taşıdığını belirterek, "İyisiyle kötüsüyle 145 günü geride bıraktık. Çağan Ata için yurt dışından ve Türkiye'nin dört bir yanından bize destek olan misafirlerimizi burada ağırladık. Hatta onlar misafir değil, bizim ailemiz oldular. Balon uçurmak bize de nasip oldu, çok çok mutluyuz. Herkese teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Baba Ahmet Miraç Taran ise tüm çocuklara böyle mutlu günler nasip olmasını dileyerek, "145 günlük mücadelenin zaferini kutluyoruz. İnşallah darısı tüm diğer evlatlarımızın başına, onlar da böyle bir günü yaşarlar. Bursa'ya ve Bursaspor'a çok teşekkür ederiz, iyi ki varlar" dedi.

Aile bireyleri ve gelen davetliler yüzlerce balonu gökyüzüyle buluşturdu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber