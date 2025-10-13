AYM, Tarım ve Orman Bakanlığı kadrolarına ilişkin iptal davasını reddetti
Doçentlik Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı
MEB'in yeni okul kıyafeti düzenlemesi sahadan tam not aldı
O ilde eğitim seferberliği: 2 haftada 20 kız öğrenci okula döndürüldü
TİHEK'ten tesettürlü kadını havuz kabul etmeyen derneğe ceza
İZBETON Davası'nda savcılık mütalaasını açıkladı
Gayrimenkulde satışlar rekora gidiyor: İlk 9 ayda 2.3 milyona yaklaştı!
Okullarda afet alarmı: 3 milyon öğrenci aynı anda tatbikat yaptı
Trump'tan Erdoğan'a: İhtiyacım olduğunda her zaman yanımda oldu
Asgari Ücret ne kadar olacak? İşte masadaki 5'li senaryo!
Öğrencinin akrabaları okul müdürü ve öğretmene saldırdı: 1 tutuklama
'Hatay'da hala çadırda kalan depremzedeler var' iddiası yalanlandı
Erdoğan karşı çıktı, diğer liderler destek verdi: Mısır'da Netanyahu krizi!
Rezan Epözdemir soruşturması tamamlandı: İşte istenen ceza!
MEB'den bağımlılıkla mücadele için psikoeğitim programları
AYM'den emsal karar: Belediyeler 'Teknik Altyapı Bedeli' alamaycak!
Maaş haczine kademeli sistem geliyor: Kesinti oranı artacak!
Tedaviyi geciktirme ve SGK'yı dolandırma iddiasında 4 Akademisyene ihraç teklifi
Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönü, günde 5 saat ulaşıma kapatılacak
Gıda Denetimlerinde İstanbul'da 440 Milyon Lira Ceza
Filistinli esirler ilk kez konuştu
Bakan Şimşek: Tarihimizin en yüksek aylık cari fazlasını verdik
Ankara'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak
'Bayğaralar' organize suç örgütüne operasyonda 106 şüpheli yakalandı
Rehine ve mahkümlar serbest bırakılıyor, Trump İsrailde
KYK burs ve kredi başvuruları başladı
İsim değişti, kader aynı: Ayakkabı devinden kötü haber!
Aracından inip saldırana büyük ceza yolda
İşçi ve memur anneler arasında izin farkı kalkıyor
Elektrik Tüketiminde Yeni Tarife: Az Kullanan Az, Çok Kullanan Çok Ödeyecek
Üniversite şehrine yapılan uyuşturucu sevkiyatı engellendi: 3 gözaltı

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, üniversite öğrencilerine satılmak üzere piyasaya sürülmek istenen binlerce sentetik hap ele geçirildi. Ankara'dan gelen ticari taksiye yapılan baskında 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 13 Ekim 2025 23:48, Son Güncelleme : 13 Ekim 2025 23:57
Üniversite şehrine yapılan uyuşturucu sevkiyatı engellendi: 3 gözaltı

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Yahşihan ilçesinde düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalandı. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 40 bin üniversite öğrencisinin bulunduğu ilçede jandarma ekipleri tarafından uygulama noktasında Ankara'dan gelen bir ticari taksi durduruldu. Araçta yapılan aramada yolcular A.I. (24), S.O. (27) ve İ.Ö.K.'ye (40) ait 581 adet sentetik ecza hapı ve 116 gram (464 adet hap) sentetik ecza tozu ele geçirildi. Şüphelilerin Ankara'daki adreslerinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan aramalarda da 4 bin 94 adet sentetik hap bulundu.

Yahşihan ilçesinde özellikle üniversite öğrencilerine pazarlanmak üzere piyasaya sürülmek istendiği değerlendirilen sentetik haplarla ilgili soruşturma sürüyor. Çeşitli suçlardan kayıtları bulunduğu belirlenen 3 şüpheli gözaltına alınarak, haklarında adli işlem başlatıldı.

