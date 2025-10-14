14 Ekim 2025'ten önemli gündem başlıkları

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşacak.

(TBMM/13.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM'den

- Genel Kurul gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

- MHP ve DEM Parti, TBMM Grup toplantıları gerçekleştirilecek.

(TBMM/15.00/10.45/12.45)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayı dış ticaret endekslerini ve eylül ayı tarım ürünleri üretici fiyat endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

2- Hazine ve Maliye Bakanlığı, iki devlet tahvili ihalesi gerçekleştirecek.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Gazze'de ateşkesin devreye girmesinin insani ve siyasi yansımaları ile Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi Niyet Beyanı'nın yansımaları takip ediliyor.

(Washington/Kudüs/Gazze)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, CSO Ada Ankara'da "Hafız-ı Şirazi'yi Anma Konseri"ne katılacak.

(Ankara/20.00)

SPOR

1- A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'ndaki dördüncü maçında Gürcistan'ı Yıldız Entegre Kocaeli Stadı'nda konuk edecek.

(Kocaeli/21.45)

2- Ümit Milli Futbol Takımı, UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'ndaki üçüncü maçında Macaristan'la deplasmanda karşılaşacak.

(Budapeşte/19.00)

3- Basketbol Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında Fenerbahçe Beko, Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Dubai Basketbol'u ağırlayacak, Anadolu Efes ise Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(İstanbul/20.45/Pire/21.15)

4- Basketbol BKT Avrupa Kupası'nın üçüncü haftasında, B Grubu'nda Türk Telekom, Karadağ'ın Buducnost VOLI takımını konuk edecek, A Grubu'nda Bahçeşehir Koleji ise Almanya'nın Veolia Towers takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(Ankara/19.00/Hamburg/20.30)

5- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında, C Grubu'nda Bursaspor Basketbol, Fransa'nın Cholet Basket ekibini konuk edecek, D Grubu'nda TOFAŞ ise İtalya temsilcisi Trapani Shark ile deplasmanda karşılaşacak.

(Bursa/19.30/Trapani/21.30)