KPSS soruşturması! 7 İlde FETÖ Operasyonu: 13 Gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında yeni bir operasyon başlatıldı.

2008 ve 2011/1 Adli Yargı sınavları ile 2010 KPSS sorularının, sınavdan önce FETÖ üyeleri tarafından temin edildiğine ilişkin sürdürülen soruşturmada, ifade analizleri sonucu sınav sorularını sınav öncesinde aldığı veya verdiği yönünde beyan bulunan 8 ihraç kamu görevlisi tespit edildi.

Ayrıca örgüt mensuplarınca oluşturulan KPSS çalışma evlerinde kalan 2 şüpheli (1'i aktif kamu çalışanı, 1'i özel sektör çalışanı) ile ByLock kullanıcısı oldukları belirlenen 3 özel sektör çalışanı da soruşturma kapsamına alındı.

Bu kapsamda toplam 13 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 7 ilde eş zamanlı olarak 14 Ekim 2025 tarihinden itibaren gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilmelerine yönelik işlemler, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sürdürülüyor.



