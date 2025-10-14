Genel Af Yok, Silah Bırakanlara Özel Yasa Meclis Gündeminde

Meclis'teki komisyonun çalışmalarını tamamlamasının ardından yasal adımlar atılacak. Genel af ya da Öcalan'a af olmayacak. Silah bırakan PKK'lıların durumu tanımlanacak ve örgüt üyeliği suçlamaları düşecek. İnfaz düzenlemeleri için ise ayrı bir paket hazırlanacak. PKK'nın silah bırakma ve fesih kararından sonra Meclis'te kurulan komisyon çalışmalarını tamamlayıp raporunu sunduktan sonra atılacak kanuni adımların çerçevesi de netleşmeye başladı.

Çerçeve Yasa ve Kapsamı

Edinilen bilgilere göre, AK Parti'deki genel düşünce, devlet tarafından "Silah bırakma süreci tamamlandı" teyidi alındıktan sonra Meclis'ten çerçeve bir yasa çıkarılması yönünde. Müstakil bir yasa olarak gündeme getirilecek düzenlemede, kanunun niye çıkarıldığı, tanımlar ve kimleri kapsayacağına yönelik genel hükümler yer alacak.

Genel Af ve İnfaz Düzenlemeleri

AK Parti kurmayları, bu çerçeve yasada genel af, Öcalan'a af veya başka bir infaz düzenlemesi olmayacağını belirtiyor. Sadece silah bırakan ve feshedilen bir terör örgütünün üyelerinin durumu tarif edilecek. Şu anda, TCK'nın "Etkin pişmanlık" başlığı ile düzenlenen 221'inci maddesinin 2'nci fıkrasında "Örgüt üyesinin, örgütün faaliyeti çerçevesinde herhangi bir suçun işlenişine iştirak etmeksizin, gönüllü olarak örgütten ayrıldığını ilgili makamlara bildirmesi halinde, hakkında cezaya hükmolunmaz" şeklinde bir düzenleme bulunuyor.

Yeni yapılacak düzenlemede de benzer bir hüküm olacak. Bu yasa tamamen suça bulaşmamış olanları ilgilendirecek. Yasanın çıkması ile birlikte suça bulaşmamışsa, rahatlıkla Türkiye'ye ve toplumsal hayata karışabilecekler.

Suça Bulaşanların Durumu

Suça bulaşanlarla ilgili yapılacak düzenlemeler ise bir sonraki aşamada gündeme gelecek. Kapsamlı bir infaz indirimi veya denetimli serbestlik hükümlerinin yeniden gözden geçirilmesi gibi başlıklar ayrıca değerlendirilecek.

Umut Hakkı Tartışılmayacak

AK Parti kaynakları, "Örgütün kati olarak silahı bıraktığı devlet tarafından teyit edilmedikçe bir adım atılmayacak. Toplumu rahatsız etmeyecek ve şehit ile gazileri rencide etmeyecek düzenlemeler olacak. Umut hakkı gibi talepler ise tartışmaya açılmayacak" dedi.



