Kuzey Marmara Otoyolu'nda otomobil kamyonete çarptı: 3 yaralı

Öte yandan, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, otomobilin kazadan hemen önce trafikte tehlikeli bir şekilde zikzaklar çizerek ilerlediği görülüyor.

Bölgede bir süre kontrollü olarak sağlanan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

