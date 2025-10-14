Eskişehir-Ankara yolunda devrilen tır ulaşımı aksattı
Eskişehir'de devrilen şeker yüklü tır, Ankara kara yolunda ulaşımın aksamasına neden oldu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Ekim 2025 08:49, Son Güncelleme : 14 Ekim 2025 10:12
Eskişehir-Ankara kara yolunda Ubeyt A. idaresindeki tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptıktan sonra devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan olmazken, Eskişehir-Ankara kara yolunda ulaşımda kısa süreli aksama yaşandı.