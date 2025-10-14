İŞKUR Gençlik Programı'nda hedef 1 milyon gence ulaşmak
ABD medya kuruluşları ile Pentagon arasında kriz

ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) yeni basın politikası, ülkenin önde gelen medya kuruluşlarının tepkisini çekti. Yeni düzenleme, gazetecilerden "izinsiz belgeler elde etmeme" taahhüdü vermelerini ve belirli alanlara yalnızca bir yetkili eşliğinde girmelerini şart koşuyor.

ABD medya kuruluşları ile Pentagon arasında kriz

Washington Post, New York Times, CNN, Reuters, Associated Press, NPR, Guardian, HuffPost ve Atlantic dahil birçok büyük haber kuruluşu, Pentagon'un talep ettiği belgeyi imzalamayacaklarını açıkladı.

Washington Post Genel Yayın Yönetmeni Matt Murray, "Bu kısıtlamalar, bilgi toplama ve yayımlama özgürlüğüne gereksiz engeller koyarak Anayasa'nın basın özgürlüğü güvencelerine aykırıdır." ifadelerini kullandı.

New York Times'ın Washington Bürosu Şefi Richard Stevenson da "Yıllık yaklaşık 1 trilyon dolarlık vergiyle finanse edilen ordunun nasıl işlediğini kamuoyunun bilme hakkı vardır." açıklamasında bulundu.

Pentagon'dan küçümseyici yanıt

Savunma Bakanı Pete Hegseth, medya kuruluşlarının tepkilerine sosyal medya üzerinden alaycı yanıtlar verdi. X platformunda "Elveda" anlamına gelen bir el sallama emojisi paylaşan Hegseth, daha sonra "Basın artık serbest dolaşamayacak, kimliği görünür taşıyacak ve suç teşkil eden bilgi toplayamayacak." ifadelerinin yer aldığı bir paylaşım yaptı.

Pentagon Sözcüsü Sean Parnell ise gazetecilerin "abartılı tepki gösterdiğini" belirterek, "Politika sadece anlaşılmasını istiyor, onaylamanızı değil." dedi.

Basın örgütlerinden sert tepki

Pentagon Muhabirleri Derneği (PPA), yeni kuralların gazetecileri "sindirmeye ve cezai yaptırımla tehdit etmeye" yönelik olduğunu belirtti. Açıklamada, düzenlemenin "Savunma Bakanlığı çalışanlarını basınla izinsiz konuşmanın suç olduğu" yönünde yanlış bir mesaj verdiği vurgulandı.

HuffPost Genel Yayın Yönetmeni Whitney Snyder, "Bu belge, ülkenin en büyük ve en iyi finanse edilen kurumunda gerçek haber yapma çabalarını boğmayı amaçlıyor." dedi.

NPR Genel Yayın Yönetmeni Thomas Evans ise "Bağımsız ve güvenilir habercilik ilkesini zedeleyecek hiçbir belgeyi imzalamayacağız." ifadelerini kullandı.

Muhafazakar çizgideki Newsmax kanalı da belgeyi imzalamayacağını duyurdu. Kanal yetkilileri, "Koşullar gereksiz ve aşırı. Pentagon'un bu politikayı yeniden değerlendirmesini umuyoruz." açıklamasını yaptı.

Öte yandan aşırı sağ çizgideki One America News (OAN) kanalı, kuralları kabul ettiğini açıkladı. Kanalın sunucusu ve eski Kongre üyesi Matt Gaetz, "Bu makul şartlara uymaktan memnuniyet duyuyoruz." dedi.

Basın özgürlüğü tartışması büyüyor

Uzmanlar, Pentagon'un yeni uygulamasının ABD Anayasası'nın birinci maddesiyle güvence altına alınan basın özgürlüğünü doğrudan ihlal ettiğini belirtiyor.

Eleştirmenlere göre bu adım, devlet kurumlarının hesap verebilirliğini azaltarak kamuoyunun bilgi alma hakkını tehlikeye atıyor.

