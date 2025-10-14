Otomobil almanın tam zamanı mı? 200 bin liralık fark olabilir!

Euro/TL'deki yükseliş ve ÖTV matrah güncellemeleri, otomobil piyasasında fiyat baskısını artırıyor. Uzmanlara göre bazı modeller bir üst vergi diliminin sınırına dayandı. Küçük bir fiyat artışı, araçlara yüz binlerce lira zam getirebilir. Dövizdeki her oynama ve küçük fiyat artışları, bazı modellerin bir üst vergi dilimine geçmesine neden olabiliyor. Bu durum, araçların anahtar teslim fiyatına binlerce lira fark olarak yansıyor. EBS Danışmanlık Genel Müdürü Erol Şahin, bazı modellerin bir üst ÖTV diliminin sınırına geldiğini belirterek, "1 liralık artış bile yüzde 5 ila yüzde 10 arasında vergi farkına neden olabiliyor. Bu da aracın satış fiyatına 150-200 bin lira civarında yansıyabiliyor." dedi. Şahin, vergisiz fiyat küçük bir oranda bile artsa, aracın bir üst vergi oranına geçtiğini ve bunun toplam fiyatı ciddi biçimde etkilediğini vurguladı.

Otomobil Fiyatlarında Vergi Dilimi Etkisi

Fiyat artışının markadan markaya değiştiğini belirten Şahin, stok durumuna göre fiyat güncellemelerinin aynı ay içinde yapılabildiğini ifade etti. Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın ise son dönemdeki ÖTV düzenlemesinin özellikle orta sınıf modellerde fiyatları yukarı taşıdığını belirtti. Temmuz ayında yapılan düzenleme ile bazı segmentlerde taban oranlar yükseldi, dilim geçişleri yeniden tanımlandı. Artık birçok model bir üst vergi diliminin hemen altında konumlanıyor. Markalar fiyat, opsiyon ve donanım seviyelerini buna göre belirliyor.

Donanım ve Aksesuar Desteği

Yalçın'a göre kurdaki küçük oynamalar bile bazı modelleri üst dilime taşıyabiliyor: Eğer bir model zaten sınırda ise, kurdaki artıştan kaynaklanan küçük bir fark bile aracı yüzde 80'lik dilimden yüzde 150'ye çıkarabiliyor. Bu, toplam fiyatı yüz binlerce lira artırabiliyor. Bu nedenle markalar son dönemde fiyat artışını doğrudan yansıtmak yerine donanım veya aksesuar desteğiyle denge kurmaya çalışıyor.

Kampanyalar ve 0 Faizli Kredi Desteği

Otomotiv sektöründe yılın son çeyreği geleneksel olarak kampanya dönemi olsa da, bu yıl tablo daha temkinli. Yalçın, yerli üretim ya da Avrupa menşeli modellerde daha cazip fırsatlar sunulurken, ithal ve vergi yükü artan modellerde kampanyaların daha sınırlı olduğunu belirtti. Bazı markalar fiyat indirimi yerine 0 faizli kredi veya takas desteğiyle müşteriyi cezbetmeye çalışıyor.

Piyasada 10'un üzerinde marka 0 faiz kampanyası yürütüyor.

0 faiz kampanyası yürütüyor. Yıl sonuna doğru stok baskısı olan modellerde kampanyalar artabilir.

Tüketiciler mevcut kampanyaları değerlendirdiğinde avantajlı çıkabilir.

Otomobil Almanın Zamanı mı?

Yalçın, "Yıl sonuna doğru yeni kampanyalar olabilir ama kurda olası bir artış ve vergi dilimi geçişi riski bu avantajı sınırlayabilir. Özellikle ithal ve yüksek donanımlı modellerde 'şimdi almak' genellikle daha avantajlı." dedi. Yerli üretim ve düşük dilimli modellerde ise fiyat baskısının daha sınırlı olacağını belirtti. Alım kararı kişisel ihtiyaca göre şekillenebilir ancak piyasa yıl sonuna kadar hareketli kalacak.

Gelecek Dönem Fiyat Beklentileri

Yalçın, yeni yılda kapsamlı bir değişikliğin düşük olasılık olduğunu, ancak ekonomi yönetiminin fiyat dengesini korumak için matrah güncellemesini her zaman gündemde tutabileceğini söyledi. Erol Şahin, "Kur artışı ve vergi düzenlemeleri devam ederse 2026'da fiyatlar yukarı yönlü seyredebilir." değerlendirmesinde bulundu. Yalçın da benzer bir tablo çizerek, "2025'in son çeyreğinde fiyatların yatay seyretmesini, 2026 itibarıyla ise kademeli artışların devam etmesini bekliyoruz." dedi.



