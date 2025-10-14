İŞKUR Gençlik Programı'nda hedef 1 milyon gence ulaşmak
Kars'a kış geldi, camlar buzla kaplandı

Yurdun birçok kesiminde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altına düştü. Kars eski 7'yi gördü, araçların camları soğuktan buz tuttu. Sabah erken saatlerinde işlerine gitmek için dışarı çıkan vatandaşlar araçlarının camlarının buzunu temizledi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
14 Ekim 2025
Kars'ta önceki gün yağan karın ardından hava sıcaklığı hissedilir derecede düştü.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 7 dereceye düştüğü Kars'ta aşırı soğuk araçların camlarını dondurdu. İşlerine veya günlük işlerine gitmek için dışarı çıkan vatandaşlar buz sürprizi ile karşılaştı.

Vatandaşlar, araçlarının camlarını temizlemek ve buzları çözmek için kazıyıcılarla uzun süre buz temizliği yaptı.

Öte yandan, Kars'ta soğuk havanın önümüzdeki günlerde de etkili olması bekleniyor.

