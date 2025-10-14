'Öğretmen Gözüyle' Fotoğraf Yarışması Başladı

4 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel olarak düzenlenen "Öğretmen Gözüyle" temalı fotoğraf yarışması için başvurular başladı. Yarışma, öğretmenlerin sanatsal bakış açılarını yansıtabilmeleri ve meslektaş dayanışmasını güçlendirmeleri amacıyla düzenleniyor.

Türkiye genelinde görev yapan tüm öğretmenlerin katılımına açık olan yarışmaya, il milli eğitim müdürlüklerince duyurulan elektronik posta adresleri üzerinden 27 Ekim 2025 tarihine kadar başvuru yapılabilecek.

Yarışma sonuçları 11 Kasım 2025 tarihinde açıklanacak. Değerlendirme sonucunda ilk üçe giren öğretmenlere fotoğraf makinesi, mansiyon ödülü kazananlara ise tablet verilecek. Ayrıca sergilenmeye değer görülen 50 eser, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında düzenlenecek özel bir sergide sanatseverlerle buluşacak.

Yarışmaya ilişkin detaylı bilgi ve şartnameye ulaşmak için tıklayınız...