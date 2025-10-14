İŞKUR Gençlik Programı'nda hedef 1 milyon gence ulaşmak
İŞKUR Gençlik Programı'nda hedef 1 milyon gence ulaşmak
Devlet Bahçeli: Asıl mesele, Gazze'de ateşkesin uygulanması
Sporcuların üzerine çığ düşmesiyle ilgili 2 kişi hakkında dava açıldı
Antalya Büyükşehir'e yeni operasyon: 6 gözaltı
Otomobil almanın tam zamanı mı? 200 bin liralık fark olabilir!
Peşinatsız ve Ara Ödemesiz Konut Alma Fırsatı
Her 3 çocuktan biri akran zorbalığına uğruyor
Lisede 11. Sınıfta Diploma, 12. Sınıfta Uzmanlaşma Dönemi
Genel Af Yok, Silah Bırakanlara Özel Yasa Meclis Gündeminde
KPSS soruşturması! 7 İlde FETÖ Operasyonu: 13 Gözaltı
Eski Bursa Nilüfer Belediye Başkanı Erdem tutuklandı
AYM, Tarım ve Orman Bakanlığı kadrolarına ilişkin iptal davasını reddetti
Doçentlik Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı
MEB'in yeni okul kıyafeti düzenlemesi sahadan tam not aldı
O ilde eğitim seferberliği: 2 haftada 20 kız öğrenci okula döndürüldü
TİHEK'ten tesettürlü kadını havuz kabul etmeyen derneğe ceza
İZBETON Davası'nda savcılık mütalaasını açıkladı
Gayrimenkulde satışlar rekora gidiyor: İlk 9 ayda 2.3 milyona yaklaştı!
Okullarda afet alarmı: 3 milyon öğrenci aynı anda tatbikat yaptı
Trump'tan Erdoğan'a: İhtiyacım olduğunda her zaman yanımda oldu
Asgari Ücret ne kadar olacak? İşte masadaki 5'li senaryo!
Öğrencinin akrabaları okul müdürü ve öğretmene saldırdı: 1 tutuklama
'Hatay'da hala çadırda kalan depremzedeler var' iddiası yalanlandı
Erdoğan karşı çıktı, diğer liderler destek verdi: Mısır'da Netanyahu krizi!
Rezan Epözdemir soruşturması tamamlandı: İşte istenen ceza!
MEB'den bağımlılıkla mücadele için psikoeğitim programları
AYM'den emsal karar: Belediyeler 'Teknik Altyapı Bedeli' alamaycak!
Maaş haczine kademeli sistem geliyor: Kesinti oranı artacak!
Tedaviyi geciktirme ve SGK'yı dolandırma iddiasında 4 Akademisyene ihraç teklifi
Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönü, günde 5 saat ulaşıma kapatılacak
İhracat birim değer endeksi ağustosta arttı

İhracat birim değer endeksi ağustosta yıllık bazda yüzde 3,8, ithalat birim değer endeksi de yüzde 0,5 artış gösterdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Ekim 2025 10:42, Son Güncelleme : 14 Ekim 2025 10:42
İhracat birim değer endeksi ağustosta arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin dış ticaret endekslerini açıkladı.

Buna göre ihracat birim değer endeksi, ağustosta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 3,8 yükseldi.

Endeks, Ağustos 2024'e göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 8,9, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 5,1, imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 3,3 artarken yakıtlarda yüzde 3,8 azaldı.

İhracat miktar endeksi, bu dönemde yüzde 4,8 azaldı. Endeks geçen yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 13,7, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 5,8, yakıtlarda yüzde 1,8, imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 1,4 azalış gösterdi.

İthalat birim değer endeksi ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,5 arttı. Endeks aynı dönemde gıda, içecek ve tütünde yüzde 10,3, imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 1,6 artarken ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 7,7, yakıtlarda yüzde 9,4 azalış kaydetti.

İthalat miktar endeksi, söz konusu ayda yıllık bazda yüzde 4,5 azaldı. Endeks yıllık bazda, gıda, içecek ve tütünde yüzde 17,6, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 10,8, imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 1,5 azalırken yakıtlarda yüzde 0,5 artış gösterdi.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış veriler

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat miktar endeksi, temmuzda 157,4 iken ağustosta yüzde 2,8 azalarak 152,9 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ihracat miktar endeksi, geçen yıl ağustosta 147,5 iken bu yılın aynı ayında yüzde 0,9 azalışla 146,1 olarak hesaplandı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ithalat miktar endeksi, temmuzda 122,7 iken ağustosta yüzde 7,2 azalışla 113,8 oldu. İthalat miktar endeksi, Ağustos 2024'te 114,7 iken bu yılın aynı ayında yüzde 4,5 azalış kaydederek 109,6 olarak belirlendi.

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve Ağustos 2024'te 88,5 olan dış ticaret haddi, 2,8 puan artışla Ağustos 2025'te 91,3 olarak kayıtlara geçti.

