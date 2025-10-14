İŞKUR Gençlik Programı'nda hedef 1 milyon gence ulaşmak
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Sporcuların üzerine çığ düşmesiyle ilgili 2 kişi hakkında dava açıldı

Erzurum'da, Palandöken Dağı'nda antrenman yapan sporcuların üzerine çığ düştüğü olayla ilgili 2 sanık hakkında "Taksirle bir insanın ölümüne sebebiyet vermek" suçundan dava açıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Ekim 2025 10:55, Son Güncelleme : 14 Ekim 2025 11:23
Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, 21 Aralık 2024'te saat 10.45 sıralarında Palandöken Dağı Sultan Seki mevkisinde çığ düşmesi olayı meydana geldiği hatırlatıldı.

Yaşanan çığ felaketi sonucunda yüksek irtifa kampı için kente gelen ve olay anında antrenman yapmak için bölgede bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor Judo Kulübü sporcusu 16 kişilik gruptan 4 kişinin yaralandığı ve Emre Yazgan'ın ise çığ altında kalarak vefat ettiğinin Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilmesi üzerine derhal soruşturma işlemlerine başlanıldığı belirtildi.

"Taksirle bir insanın ölümüne sebebiyet vermek' suçundan kamu davası açılmıştır"

Soruşturma kapsamında detaylı bir şekilde olay yeri inceleme çalışmaları yapıldığı ve alanında uzman bilirkişilerden olaya ilişkin bilirkişi raporu alındığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Müteveffa hakkında alınan otopsi raporunda ise ölümün çığ altında kalmaya bağlı mekanik asfiksi sonucu meydana gelmiş olduğu tespit edilmiştir. Maddi gerçeği ortaya çıkarılabilmek için başlatılan soruşturma etkin bir şekilde, çok yönlü ve titizlikle yürütülmüş, soruşturma kapsamında elde edilen tüm delil ve bulgular büyük bir dikkat ve hassasiyetle değerlendirilip incelenmiş ve soruşturma sonucunda yaralanan olay mağdurlarının beyanları, tanık anlatımları, olay yeri tespitleri ve bilirkişi raporu doğrultusunda müteveffanın ölümünde taksir düzeyinde kusurlu oldukları tespit edilen kulüp yöneticisi şüpheli G.Ş. ile sporculardan sorumlu antrenör B.M. hakkında 'Taksirle bir insanın ölümüne sebebiyet vermek' suçundan kamu davası açılmıştır."


